Jova Summer Party Palermo: numeri record per l’evento musicale

Due giorni di concerti all’Ippodromo La Favorita hanno richiamato decine di migliaia di persone da tutta la Sicilia e da altre regioni italiane

Si è chiusa con numeri da record l’edizione palermitana del Jova Summer Party Palermo, la due giorni di musica che il 29 e il 30 agosto ha portato all’Ippodromo La Favorita decine di migliaia di spettatori arrivati da tutta la Sicilia e da diverse regioni italiane. Per la prima volta l’impianto è stato utilizzato per ospitare concerti dal vivo su questa scala.

Un progetto costruito in mesi di lavoro

Dietro le due serate c’è un impianto organizzativo che ha richiesto mesi di pianificazione, investimenti e il coinvolgimento di centinaia di professionisti. Per dimensioni e complessità, gli organizzatori definiscono l’evento il più grande concerto mai realizzato in Sicilia.

Giuseppe Rapisarda, organizzatore della manifestazione, ha commentato: «Siamo orgogliosi del risultato raggiunto. Abbiamo creduto fin dal primo giorno in un progetto che molti consideravano impossibile da realizzare. L’Ippodromo La Favorita non aveva mai ospitato concerti e siamo riusciti a trasformarlo in una venue capace di accogliere in sicurezza decine di migliaia di persone, offrendo al pubblico un’esperienza unica».

I ringraziamenti a Jovanotti e al Comune

Rapisarda ha voluto ringraziare i produttori del tour e Lorenzo Jovanotti Cherubini per aver condiviso il progetto, oltre al sindaco di Palermo per il sostegno fin dalle prime fasi: «Ringrazio i produttori del Tour e Lorenzo Jovanotti Cherubini per aver condiviso con noi questa sfida e per aver creduto nella nostra capacità organizzativa. Un ringraziamento altrettanto sentito va al sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ha sostenuto il progetto fin dalle sue fasi iniziali, comprendendone il valore culturale, turistico ed economico per la città».

Il ruolo delle forze dell’ordine e dei volontari

Nel comunicato viene sottolineato il contributo di Prefettura, Questura, Carabinieri, Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine impegnate nella sicurezza dell’evento, insieme ai vigili del fuoco, al personale sanitario, alla Protezione civile, al 118, alle maestranze tecniche e ai volontari.

Rapisarda ha aggiunto: «Quando si realizza un evento di queste dimensioni il successo non nasce per caso. È il risultato di competenze, esperienza, capacità di programmazione e di un lavoro quotidiano spesso invisibile al pubblico».

Le parole del sindaco Lagalla

Anche il sindaco Roberto Lagalla ha commentato l’esito della manifestazione, parlando di una conferma delle potenzialità della città: «Il successo del Jova Summer Party dimostra ancora una volta che Palermo ha tutte le potenzialità per ospitare grandi eventi capaci di richiamare pubblico da tutta Italia e di produrre importanti ricadute culturali, turistiche ed economiche».

Il primo cittadino ha ringraziato organizzatori, istituzioni, forze dell’ordine e volontari, aggiungendo: «È un risultato che ci incoraggia a proseguire sulla strada della valorizzazione di Palermo come città sempre più attrattiva e protagonista nel panorama dei grandi eventi nazionali e internazionali».

Una vetrina per i grandi eventi in Sicilia

Per Rapisarda l’esperienza segna un passo avanti per il settore dei concerti nell’isola: «Questo evento rappresenta una tappa importante per la crescita del settore dei grandi concerti in Sicilia. Palermo e la Sicilia hanno risposto con entusiasmo e maturità, confermando di essere una terra pronta ad accogliere i più grandi eventi dal vivo del panorama nazionale e internazionale».