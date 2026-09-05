Furto auto Catania, arrestato 43enne in via Etnea

Un cittadino ha notato l’uomo frugare in un’auto in sosta e ha chiamato la Polizia. Bloccato vicino a via Etnea con la refurtiva addosso.

Un uomo di 43 anni, catanese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo un presunto furto ai danni di un’auto in sosta in una via del centro storico di Catania. Secondo la ricostruzione sarebbe stato sorpreso in piena notte a rovistare nell’abitacolo. A dare l’allarme è stato un cittadino, che ha telefonato al numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento immediato.

La segnalazione e l’intervento delle volanti

Chi ha chiamato la Sala Operativa della Questura ha fornito ai poliziotti una descrizione precisa di quanto stava accadendo. Nel giro di pochi minuti la nota è arrivata alle volanti impegnate nel pattugliamento notturno della zona, con tutti gli elementi raccolti al telefono per rintracciare l’uomo, che avrebbe già prelevato alcuni oggetti dall’abitacolo.

La ricerca si è conclusa in via Etnea, dove le volanti hanno individuato e fermato il sospettato. Addosso gli è stato trovato un paio di guantoni da boxe che sarebbero stati sottratti pochi istanti prima dalla vettura in sosta.

Il tempestivo scambio di informazioni tra il cittadino e la Sala Operativa si è rivelato decisivo per restringere il perimetro delle ricerche e permettere agli agenti di intercettare l’uomo a poca distanza dal luogo del furto, prima che potesse disfarsi della refurtiva o allontanarsi definitivamente dalla zona.

La refurtiva e la denuncia del proprietario

Terminati gli accertamenti sul posto, gli agenti hanno rintracciato il proprietario dell’auto, che ha formalizzato la denuncia ed è rientrato in possesso degli oggetti recuperati.

L’arresto e il giudizio direttissimo

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 43enne è stato condotto in carcere in attesa del giudizio direttissimo. Resta valida, fino a eventuale condanna definitiva, la presunzione di innocenza nei confronti dell’uomo, come previsto dalla legge.

Per la Questura di Catania l’episodio conferma quanto la collaborazione tra residenti e Polizia possa fare la differenza nell’individuare in tempi rapidi i responsabili di reati commessi nelle ore notturne. Le forze dell’ordine ribadiscono l’invito a segnalare tempestivamente ogni situazione sospetta al numero unico d’emergenza, uno strumento che, come dimostra questo caso, può contribuire concretamente a contrastare i reati contro il patrimonio e a restituire ai cittadini un maggiore senso di sicurezza.