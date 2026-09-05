Festa delle Pomelie Riposto, Socio Onorario dalla California

Piazza San Pietro si è riempita ieri sera per la prima giornata della Festa delle Pomelie Riposto, la manifestazione organizzata dal Comune di Riposto dentro il progetto «Riposto Città delle Pomelie», pensato per legare il fiore alla memoria e all’identità del paese. Tra le esposizioni florovivaistiche e il mercato dedicato alle produzioni artigianali, il pubblico ha potuto seguire live painting, mostre e installazioni sparse per la piazza.

Il talk sull’identità che diventa economia

Molto seguito il talk «Dalla Pomelia al prodotto, quando l’identità genera economia», con il professor Pietro Pavone, già direttore dell’Orto Botanico di Catania, il curatore del progetto Francesco Chittari, il maestro gelatiere Angelo Grasso e la dirigente scolastica dell’Istituto Professionale Agrario Mazzei Tiziana D’Anna. Durante la serata è arrivata anche la presentazione ufficiale del progetto «Riposto Città della Pomelia», con gli interventi di Nello Scalone, presidente della Pro Loco Riposto, Adelaide Russo, presidente della Pro Loco Carruba, e Rosario Caltabiano, presidente della Pro Loco Torre Archirafi.

Il collegamento dalla California

Il momento più atteso è arrivato con il collegamento in diretta con Ava Chan-Crowder, presidente della Southern California Plumeria Society, l’associazione che dal 1999 si occupa di studio e divulgazione sulla Plumeria nella California meridionale. Nel suo intervento la presidente ha comunicato che il Consiglio direttivo dell’associazione ha deciso di conferire a Riposto la qualifica di Socio Onorario, aprendo la strada a possibili collaborazioni future tra San Diego e la cittadina catanese.

Il sindaco Davide Vasta ha commentato: «È stato un momento che ci ha emozionato e che ci fa capire quanto il percorso che abbiamo intrapreso possa avere prospettive importanti. La pomelia appartiene alla storia e al paesaggio di Riposto e oggi stiamo cercando di trasformare questa presenza in un elemento di identità e di promozione della città. Il collegamento con la Southern California Plumeria Society e il conferimento della qualifica di Socio Onorario rappresentano un risultato che può aprire nuovi canali di scambio e di collaborazione internazionale». Vasta ha aggiunto: «È un’opportunità che vogliamo cogliere con entusiasmo, continuando a lavorare perché Riposto torni a essere riconosciuta come Città della Pomelia. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa prima serata e, soprattutto, i cittadini e i visitatori che hanno partecipato così numerosi».

Gelato e musica per chiudere la serata

La prima giornata si è chiusa con l’assaggio de «Il gusto di Riposto», il gelato ai profumi di pomelia preparato da Angelo Grasso, e con il concerto del duo Le Sikelia. L’assessore agli Eventi Davide Palermo ha spiegato: «La risposta del pubblico ci conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta. Vogliamo che la Festa delle Pomelie non sia semplicemente una manifestazione, ma diventi progressivamente un progetto capace di coinvolgere il territorio e creare relazioni. Il contatto con la Southern California Plumeria Society è particolarmente importante perché ci mette in relazione con una realtà che da oltre vent’anni organizza un festival dedicato alla Plumeria e lavora sulla ricerca e sulla divulgazione». Palermo ha concluso: «Il riconoscimento a Riposto e la possibilità di costruire future iniziative comuni rappresentano uno stimolo ulteriore. Ringrazio l’organizzazione, le associazioni, i produttori, gli artisti e tutti coloro che hanno reso possibile questa prima giornata».

Il programma di sabato

La Festa delle Pomelie prosegue oggi, sabato 5 settembre, sempre in piazza San Pietro. La seconda giornata prevede il talk «Da un fiore a una città: la Pomelia come progetto di marketing territoriale», un momento dedicato a Isidoro Trovato, storico presidente dell’associazione culturale La Plumeria, la degustazione del gelato alla pomelia, il concerto dei Melotones e la premiazione del concorso fotografico «La Pomelia tra l’Etna e il Mare».