Catania, martedì la presentazione dei progetti scolastici comunali

Martedì 8 settembre 2026, dalle ore 9.30, nella Sala della Notte di Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele 121, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi presenterà i percorsi progettuali scolastici Catania che il Comune metterà a disposizione delle scuole del territorio per l’anno 2026/2027. All’incontro parteciperanno dirigenti scolastici, insegnanti referenti e docenti coinvolti nelle attività.

Chi partecipa all’incontro

Accanto all’Assessore siederanno il Direttore della Direzione Pubblica Istruzione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Fabrizio D’Emilio, e la Responsabile Attività Parascolastiche, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Elena Granata. Un tavolo di lavoro pensato per condividere con il mondo della scuola le proposte messe a punto dall’amministrazione comunale in vista del nuovo anno scolastico, in continuità con un percorso di collaborazione tra Comune e istituzioni scolastiche consolidato negli anni.

I temi dei progetti

I percorsi toccheranno diversi ambiti: educazione alla convivenza civile, cittadinanza attiva, contrasto agli sprechi alimentari, legalità, tutela dell’ambiente, conoscenza del patrimonio cittadino e delle tradizioni popolari, educazione musicale, approccio alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. Non mancheranno iniziative dedicate alla prevenzione del maltrattamento, dell’abuso, del bullismo, della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. Si tratta di temi che negli ultimi anni hanno assunto un peso crescente nella programmazione educativa, in risposta a esigenze sempre più sentite da studenti, famiglie e corpo docente.

Il ruolo degli animatori scolastico-culturali

Un contributo importante arriverà dagli animatori scolastico-culturali delle sezioni didattiche comunali Teatrale e Pari Opportunità, Ambiente e Scuola e Storico-Monumentale. Sono professionisti che utilizzano le tecniche dell’animazione come strumento educativo, con l’obiettivo di sviluppare le capacità artistico-creative degli studenti, valorizzare la cultura locale, promuovere il rispetto per l’ambiente, incentivare la pratica motoria e diffondere la cultura teatrale. Il loro apporto rappresenta da tempo un elemento distintivo dell’offerta formativa messa in campo dall’amministrazione comunale.

Insegnanti extracurricolari e Biblioteca Bellini

Ai progetti si aggiungono quelli promossi dalle insegnanti extracurricolari comunali, pensati per stimolare interesse e partecipazione attiva degli studenti attraverso attività artistiche, laboratori di lettura e percorsi di tecniche pittoriche, con l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica. Contribuirà anche la Biblioteca Vincenzo Bellini, della Direzione Cultura, con laboratori dedicati alla promozione della lettura e allo scambio di libri tra i più giovani, in un’ottica di rafforzamento del legame tra scuola, cultura e territorio.

«L’iniziativa rappresenta un importante momento di condivisione delle proposte educative che l’Amministrazione comunale metterà a disposizione delle scuole per dare continuità alle iniziative che negli anni hanno ottenuto risultati positivi e un ampio riscontro da parte delle scuole, introducendo al contempo nuove proposte capaci di rispondere ai cambiamenti sociali e culturali e ai bisogni formativi emergenti, grazie alla collaborazione di associazioni, professionisti e prestigiosi partner pubblici e privati che da anni operano a titolo gratuito al fianco dell’Ente, offrendo competenze e conoscenze specialistiche» ha dichiarato l’Assessore Guzzardi.