Il consigliere comunale Damien Bonaccorsi aderisce a Progetto Civico-Controcorrente

Il consigliere comunale catanese Damien Bonaccorsi ha lasciato il partito di provenienza per aderire a Progetto Civico-Controcorrente, il movimento nazionale fondato da Alessandro Onorato e guidato dal presidente Ismaele La Vardera. Con lui passa un intero gruppo già attivo sul territorio, composto da associazioni universitarie, professionisti e attivisti.

Le motivazioni di Bonaccorsi

Il consigliere ha spiegato la sua scelta come una decisione maturata nel tempo, non come un addio ai valori precedenti. «È una scelta coraggiosa che nasce dalla volontà di incidere di più e di contribuire a costruire qualcosa di nuovo. In Progetto Civico-Controcorrente vedo un progetto giovane, che parte dal basso, radicato nei territori e con l’ambizione concreta di cambiare la nostra terra», ha detto Bonaccorsi.

Ha poi aggiunto di non voler rinnegare il proprio percorso politico: «Non sono qui per rinnegare un pezzo della mia storia. Resto legato e grato alla base del partito in cui sono cresciuto, alle persone e alle battaglie condivise. Ma credo che in politica arrivi anche il momento di scegliere dove poter essere più utili».

Il giudizio su La Vardera e Onorato

Bonaccorsi ha motivato la scelta anche con un riferimento diretto ai due leader del movimento. «Di Ismaele La Vardera apprezzo il coraggio, la libertà e la capacità di rompere schemi consolidati. Alessandro Onorato rappresenta invece la dimostrazione che si può innovare, amministrare e ottenere risultati concreti. È con questo spirito che scelgo di mettermi in gioco, non per cambiare appartenenza, ma per provare a cambiare le cose davvero» , ha concluso il consigliere.

Le parole di La Vardera

Il presidente del movimento ha commentato l’adesione sottolineando la presenza capillare di Controcorrente sull’isola. «Siamo presenti in tutte le province dell’Isola, il nostro è un progetto nuovo, appetibile e fuori dalle logiche dei partiti tradizionali. Damien porterà freschezza, è giovane e brillante. Catania è una città centrale e sono sicuro che insieme faremo grandi cose», ha dichiarato La Vardera.

Il commento di Onorato

Anche il fondatore del movimento è intervenuto per commentare l’ingresso del consigliere catanese. «Il nostro movimento continua a crescere in tutto il Paese, e la Sicilia, con Controcorrente, ne è un pilastro fondamentale. Damien Bonaccorsi è un esempio che spiega bene quali sono le realtà che stiamo aggregando, giovani capaci e competenti, che meritano spazio e fiducia. Stiamo costruendo qualcosa di completamente nuovo, e siamo felici che abbia deciso di mettere le sue energie e competenze al servizio del nostro movimento. Il Sud diventa centrale, la Sicilia che è sempre stata abbandonata deve ripartire», ha detto Onorato.