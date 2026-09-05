Caldo scuole Catania, Comune avvia mappatura impianti

Il Comune di Catania censirà gli impianti di raffrescamento nelle scuole di sua competenza, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico e con le temperature ancora elevate di questi giorni. Ad annunciarlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, che lunedì invierà una nota a tutti i dirigenti scolastici per raccogliere dati puntuali sullo stato degli impianti e sulle criticità ancora da risolvere.

Il ruolo dei dirigenti scolastici

Nella nota diffusa dall’assessorato, Guzzardi sottolinea innanzitutto il lavoro delle scuole: «Il tema delle alte temperature nelle scuole merita la massima attenzione e va affrontato con senso di responsabilità e piena collaborazione istituzionale». L’assessore parla di un’azione condivisa con il sindaco Enrico Trantino: «In sinergia con l’indirizzo del sindaco Enrico Trantino stiamo monitorando con grande attenzione la situazione, con l’obiettivo di garantire agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie le migliori condizioni possibili per l’avvio dell’anno scolastico».

Guzzardi riconosce ai dirigenti scolastici un ruolo centrale nella gestione della situazione: «Desidero innanzitutto esprimere apprezzamento per il lavoro dei dirigenti scolastici, che conoscono meglio di chiunque altro le esigenze dei rispettivi istituti e stanno dimostrando competenza e tempestività nell’attivare ogni strumento utile».

La misura del Ministero e i progetti delle scuole

A rendere possibile interventi mirati sul raffrescamento degli ambienti è una misura recente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che riserva esclusivamente alle istituzioni scolastiche la possibilità di presentare i relativi progetti. Secondo l’assessore, tutti i dirigenti contattati direttamente hanno confermato l’intenzione di aderire: «La recente misura del Ministero dell’Istruzione e del Merito consente infatti esclusivamente alle istituzioni scolastiche di presentare i progetti per il raffrescamento degli ambienti e tutti i dirigenti che ho contattato personalmente hanno confermato la volontà di cogliere questa opportunità».

Gli interventi già realizzati dal Comune

L’Amministrazione comunale rivendica un lavoro pregresso sul fronte della climatizzazione degli edifici scolastici. «Come Amministrazione Comunale, abbiamo già sostenuto numerosi interventi di installazione di impianti di climatizzazione nei plessi scolastici, rispondendo alle priorità segnalate dai singoli istituti», spiega Guzzardi, annunciando il passo successivo: «Adesso vogliamo fare un ulteriore passo avanti. Per questo lunedì invierò una nota a tutti i dirigenti scolastici per acquisire una ricognizione puntuale, sullo stato degli impianti di raffrescamento e sulle eventuali criticità ancora presenti».

Verso una programmazione degli interventi

L’obiettivo della mappatura, secondo l’assessore, è duplice: fotografare i fabbisogni reali degli istituti e farsi trovare pronti a intercettare eventuali finanziamenti futuri destinati ai Comuni. «Questa mappatura ci consentirà di definire un quadro completo dei fabbisogni e di predisporre una programmazione seria degli interventi, così da essere immediatamente pronti a partecipare a eventuali future linee di finanziamento destinate direttamente ai Comuni, tenuto conto che se le condizioni dovessero richiederlo, siamo pronti a promuovere un tavolo tecnico per valutare ogni misura utile».

Guzzardi chiude la nota ribadendo la priorità dell’azione amministrativa: «La tutela del benessere e della sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico resta una priorità dell’azione amministrativa».