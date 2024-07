Ruba in un supermercato, la Polizia di stato denuncia una 38enne

Gli agenti delle Volanti della Questura di Catania sono intervenuti, nei giorni scorsi, per la presenza di una taccheggiatrice in azione in un supermercato di via Acquicella Porto. La donna – 38enne pregiudicata di nazionalità rumena – aveva provato a rubare alcuni prodotti che, poco prima, aveva prelevato dagli scaffali dell’attività commerciale. Aveva poi oltrepassato l’area delle casse senza pagare. Il suo gesto, però, non è passato inosservato al personale di vigilanza che l’ha fermata, chiedendo l’intervento della Polizia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno provveduto a identificare la donna che, a seguito della denuncia immediatamente formalizzata dal responsabile del supermercato, è stata deferita in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per furto. La merce rubata è stata restituita al supermercato.

