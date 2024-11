Rottamazione-quater: tutto sulla scadenza della quinta rata

Il conto alla rovescia per la scadenza della quinta rata della Rottamazione-quater delle cartelle sta per concludersi: l’ultimo giorno utile per il pagamento è fissato a lunedì 23 settembre.

La mancata corresponsione della rata entro tale data, o il pagamento di un importo inferiore a quanto dovuto, comporta la perdita dei benefici della Definizione agevolata. In tal caso, le somme già versate verranno considerate un acconto sul debito residuo.

Scadenze e tolleranze

Inizialmente prevista per il 31 luglio 2024, la scadenza è stata prorogata al 15 settembre dal decreto legislativo n. 108/2024. Tuttavia, grazie ai giorni di tolleranza previsti, saranno considerati regolari i pagamenti effettuati entro il 23 settembre 2024.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione invita i contribuenti che hanno rispettato le scadenze precedenti a utilizzare i moduli di pagamento allegati alla Comunicazione delle somme dovute, i quali riportano ancora la data originaria del 31 luglio 2024.

Dove e come pagare

Il pagamento può essere effettuato tramite numerosi canali:

Fisici: presso banche, uffici postali, tabaccherie, ricevitorie, sportelli bancomat (Atm) abilitati.

Digitali: utilizzando i servizi telematici di banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.

Online: sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione o tramite l’App Equiclick.

In presenza: agli sportelli dell’Agenzia, previo appuntamento.

Servizi online a supporto dei contribuenti

Per chi avesse smarrito i moduli di pagamento, è possibile scaricarli direttamente dall’area riservata del sito ufficiale o richiederli via e-mail tramite l’area pubblica, allegando un documento di riconoscimento.

Sul sito è inoltre disponibile ContiTu, un servizio che consente di scegliere di pagare in modalità agevolata solo alcuni avvisi o cartelle inclusi nella Comunicazione delle somme dovute.

Cosa prevede la Definizione agevolata

La Rottamazione-quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), permette di versare esclusivamente:

l’importo a titolo di capitale;

i costi di rimborso per procedure esecutive e diritti di notifica.

Non sono dovute le somme relative a sanzioni, interessi di mora, aggio e interessi iscritti a ruolo. Per multe stradali o sanzioni amministrative, invece, non si pagano gli interessi e le maggiorazioni.

I contribuenti hanno potuto presentare domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo tra un’unica soluzione o un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l’Agenzia ha inviato la Comunicazione delle somme dovute, riepilogando i debiti, l’importo totale e i moduli per il pagamento.

In sintesi

Per evitare la decadenza dai benefici della Rottamazione-quater, i contribuenti devono assicurarsi di rispettare la scadenza del 23 settembre e di utilizzare i canali disponibili per effettuare il pagamento in modo rapido e sicuro.