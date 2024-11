ASI Catania: Angelo Musmeci confermato presidente, premiata la Formatrice Antonina Messina

Domenica scorsa, presso il Centro Congressi dell’International Airport Hotel di Catania, si è svolta l’assemblea elettiva del Comitato Provinciale ASI Catania. L’evento ha visto una partecipazione numerosa, con oltre 50 associazioni affiliate e una presenza significativa di ospiti delle istituzioni sportive cittadine.

Nel corso dell’assemblea, Angelo Musmeci è stato riconfermato all’unanimità presidente dell’ente di promozione sportiva e sociale per i prossimi quattro anni. Prima della rielezione, Musmeci ha tracciato un bilancio positivo del lavoro svolto nel precedente mandato, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo del comitato, nonostante le difficoltà incontrate, come la pandemia da Covid-19.

“Abbiamo affrontato sfide importanti e ottenuto risultati significativi,” ha dichiarato Musmeci. “Grazie al supporto delle istituzioni, del Coni, di Sport e Salute Catania e dei dirigenti ASI, siamo riusciti a portare avanti numerose iniziative. Il nostro impegno verso le associazioni sportive e le famiglie degli atleti è sempre stato al centro delle nostre attività.”

Il Premio Benito Paolone 2024

Durante l’evento è stato consegnato il prestigioso Premio Benito Paolone 2024 ad Antonina Messina, Formatrice ASI. A consegnarlo è stato Alberto Paolone, che ha ricordato con emozione la passione del padre per lo sport catanese.

Il nuovo consiglio direttivo

Per il quadriennio 2024-2028, il Comitato Provinciale ASI Catania sarà composto da:

Presidente: Angelo Silvio Musmeci

Componenti: Domenico Cocuzza, Giovanna La China, Sergio Platania, Mario Rapisarda

Revisore dei Conti: Sonia Natale

Revisore dei Conti supplente: Giuseppe Scandura

L’assemblea ha segnato un momento di celebrazione e di rinnovato impegno per il futuro dello sport catanese, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di ASI come punto di riferimento per la promozione sportiva e sociale.