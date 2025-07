Rigenerazione urbana: oltre 21 milioni per il rifacimento delle strade cittadine

La Giunta comunale ha approvato, in via amministrativa, quattro piani esecutivi e di fattibilità tecnica candidati al finanziamento regionale per la rigenerazione e lo sviluppo dei centri urbani, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Si tratta di un pacchetto di interventi strategici, del valore complessivo di oltre 21 milioni di euro, dedicati alla riqualificazione e all’ammodernamento della rete stradale, senza oneri per il bilancio comunale, con l’obiettivo di migliorare mobilità, sicurezza e qualità dello spazio urbano.

1. Rifacimento del manto stradale (7,1 mln €)

Approvato in forma definitiva, il primo progetto prevede il completo restyling del fondo stradale su ventitré arterie cittadine — tra cui viale della Regione, via Cesare Beccaria, via Maria Ausiliatrice e via Principe Nicola — con rimozione degli strati ammalorati e posa di materiali ad alte prestazioni. Sono contemplati anche il rifacimento dei marciapiedi e l’adeguamento degli attraversamenti pedonali secondo le norme sull’accessibilità, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi sono stati predisposti dalla Direzione Manutenzione, guidata da Salvo Leonardi, in collaborazione con l’assessore Giovanni Petralia.

2. Rafforzamento degli assi viari urbani (3,8 mln €)

Il secondo pacchetto, di fattibilità tecnica, riguarda le principali vie di collegamento interno: viale Mario Rapisardi, viale Lorenzo Bolano, viale Castagnola, via Sebastiano Catania e via Palermo. Il progetto, curato dalla Direzione Lavori Pubblici (Fabio Finocchiaro) e dall’assessore Sergio Parisi, prevede la posa del nuovo asfalto e interventi di adeguamento funzionale.

3. Restyling del waterfront (5,7 mln €)

Il terzo intervento interessa l’asse costiero da piazza Alcalà a piazza Europa: oltre al nuovo manto stradale, è prevista la realizzazione di piste ciclabili che si integrano con le opere già in corso lungo la fascia marittima.

4. Miglioramento degli accessi alla città (4,9 mln €)

Infine, il quarto progetto riguarda gli assi di ingresso urbano: via Vittorio Emanuele (da piazza dei Martiri a piazza Risorgimento), via Santa Sofia (da viale Andrea Doria a via Carubbella) e via Giovanni Galermo (da viale Fratelli Vivaldi a via Carmelina Naselli). I lavori, inclusivi di asfaltature e messa in sicurezza, potranno svolgersi anche in orario notturno.

Tutti i progetti, inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028, saranno affidati tramite procedure a evidenza pubblica non appena ottenuti i finanziamenti. «Con questa programmazione — ha dichiarato il sindaco Trantino — confermiamo la volontà di investire sul sistema infrastrutturale della città, ponendo le basi per una mobilità più efficiente, una maggiore vivibilità dei quartieri e una rigenerazione urbana che restituisca valore e decoro. Proseguiremo inoltre nella progettazione di ulteriori interventi stradali, grazie al continuo sostegno operativo della Regione per risolvere il problema delle strade dissestate».