Questura di Catania, nuovo Ufficio Denunce in viale Ulisse

Da oggi è operativo il nuovo Ufficio Denunce della Polizia di Stato presso la nuova sede della Questura di Catania in viale Ulisse 8.

La Polizia di Stato ha attivato un nuovo Ufficio Denunce all’interno della nuova sede della Questura di Catania in viale Ulisse, 8, ampliando così l’offerta dei servizi a disposizione dei cittadini.

Rimane contestualmente operativo anche l’Ufficio Denunce della sede di piazza San Nicolella (via Manzoni), così da garantire un’ulteriore possibilità di accesso al servizio per l’utenza.

Presso il nuovo Ufficio Denunce sarà possibile presentare segnalazioni e querele dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

In caso di urgenze, resta sempre attivo il numero unico di emergenza 112, attraverso il quale è possibile richiedere il pronto intervento della Squadra Volanti.

Ad accogliere i cittadini nella nuova sede sarà personale altamente specializzato, incaricato di raccogliere denunce e istanze e di indirizzare l’utenza verso gli uffici competenti nei casi che richiedono approfondimenti o trattazioni più delicate.

Per contattare la Questura di Catania sono disponibili i seguenti recapiti:

Telefono: 095/7367111

Email: dipps127.00F0@pecps.poliziadistato.it