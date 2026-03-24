Questura di Catania, l’Ufficio Denunce si trasferisce definitivamente in viale Ulisse 8
Cambio di sede per l’Ufficio Denunce della Questura di Catania: da piazza S. Nicolella ci si sposta in viale Ulisse. Da mercoledì 25 marzo 2026, il servizio sarà operativo stabilmente nei nuovi locali della zona Ognina; resta attivo il presidio del Commissariato “Centrale” per le esigenze del centro storico.
A partire da mercoledì 25 marzo 2026, l’Ufficio Denunce della Questura di Catania lascerà definitivamente la storica sede di piazza S. Nicolella (via Manzoni) per trasferirsi nei nuovi ed efficienti locali di Viale Ulisse, 8. Il trasloco segna un passaggio importante per la logistica della Polizia di Stato nel capoluogo etneo, accentrando il servizio di ricezione istanze presso la nuova cittadella della sicurezza.
Orari e modalità di accesso
I nuovi uffici di viale Ulisse osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:
- Giorni feriali e sabato: dalle ore 07:00 alle ore 19:00;
- Domenica: dalle ore 07:00 alle ore 13:00.
Ad accogliere i cittadini sarà personale altamente specializzato, incaricato di raccogliere le denunce e indirizzare l’utenza verso i reparti competenti, con particolare attenzione alla gestione dei casi più delicati.
Presidi nel centro storico e contatti di emergenza
Per garantire la continuità del servizio e la vicinanza alla cittadinanza nel cuore della città, resta pienamente operativo l’Ufficio Denunce del Commissariato di P.S. “Centrale”, situato in via Teatro Massimo. La Questura ricorda inoltre che, per tutte le situazioni di urgenza che richiedono il pronto intervento della Squadra Volanti, è necessario contattare il Numero Unico di Emergenza 112.
Per comunicazioni non urgenti o informazioni, i nuovi recapiti della Questura di Catania sono i seguenti:
- Telefono: 095/7367111;
- Email PEC: dipps127.00F0@pecps.poliziadistato.it.