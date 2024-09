Quattro tifosi denunciati e sottoposti a DASPO dopo la partita Catania-Benevento

Durante la partita Catania-Benevento del 2 settembre, giocata allo stadio “Angelo Massimino”, nel settore della curva sud sono stati accesi diversi artifizi pirotecnici e fumogeni, creando una situazione di pericolo per l’incolumità dei tifosi presenti.

In seguito a questi atti pericolosi, la squadra “tifoserie” della Digos di Catania ha avviato un’indagine mirata per individuare i responsabili. Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio, nonché delle riprese effettuate dagli agenti del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica e dei riscontri dei report identificativi ai tornelli, gli investigatori sono riusciti a identificare quattro sostenitori appartenenti ai gruppi organizzati della curva sud. I quattro tifosi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il possesso e l’accensione di artifizi pirotecnici durante una manifestazione sportiva, in base alla normativa antiviolenza negli stadi.

A seguito di queste indagini, la Divisione Polizia Anticrimine ha permesso al Questore di Catania di emettere un provvedimento di DASPO nei confronti dei quattro individui. Il DASPO vieta loro l’accesso a luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, così come alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto dei partecipanti e degli spettatori degli eventi sportivi.