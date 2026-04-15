Prefettura di Catania: siglato il protocollo di legalità per l’ammodernamento della SS 284

Sicurezza e trasparenza per le grandi infrastrutture etnee, siglato il protocollo di legalità per la Adrano-Catania. Prefettura, Anas e sindacati uniti per blindare i cantieri contro le infiltrazioni della criminalità organizzata; monitoraggio esteso a tutta la filiera e tracciabilità totale dei flussi finanziari per l’ammodernamento della SS 284.

Un passo decisivo per la protezione dell’economia legale e la velocizzazione delle opere strategiche nel territorio catanese. Il prefetto Pietro Signoriello, insieme ai vertici di Anas Spa, all’Ispettorato territoriale del Lavoro e alle sigle sindacali di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil), ha sottoscritto un rigoroso protocollo di legalità dedicato all’ammodernamento della SS 284 “Occidentale Etnea”. L’accordo riguarda nello specifico il primo lotto della tratta Adrano-Paternò, un’arteria fondamentale per il collegamento tra l’area interna e il capoluogo etneo.

Un modello di governance contro i clan

L’intesa punta a prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, seguendo le linee guida del Ministero dell’Interno. Il Prefetto ha definito l’accordo come un «modello di governance avanzata», strutturato per garantire che le risorse pubbliche siano gestite con la massima trasparenza, evitando che interferenze illecite possano causare ritardi o blocchi nella realizzazione dell’infrastruttura.

I pilastri dell’accordo: monitoraggio e tutela

Il protocollo si articola su quattro direttrici fondamentali per blindare il ciclo di realizzazione dell’opera:

Monitoraggio capillare: le verifiche antimafia vengono estese a tutta la filiera, comprendendo subappalti e subforniture a prescindere dal valore economico del contratto.

le verifiche antimafia vengono estese a tutta la filiera, comprendendo subappalti e subforniture a prescindere dal valore economico del contratto. Tracciabilità finanziaria: ogni pagamento sarà monitorato per prevenire il riciclaggio e assicurare che i fondi giungano solo ad aziende certificate come virtuose.

ogni pagamento sarà monitorato per prevenire il riciclaggio e assicurare che i fondi giungano solo ad aziende certificate come virtuose. Controllo dei cantieri: istituzione di una banca dati per le forze di polizia e monitoraggio costante di personale e mezzi attraverso lo strumento del “settimanale di cantiere”.

istituzione di una banca dati per le forze di polizia e monitoraggio costante di personale e mezzi attraverso lo strumento del “settimanale di cantiere”. Protezione dei lavoratori: criteri trasparenti per il reclutamento della manodopera per prevenire lo sfruttamento e i condizionamenti criminali.

Programmazione Anas e prospettive future

Durante la firma del protocollo, i rappresentanti di Anas hanno illustrato non solo la programmazione relativa al tratto Adrano-Paternò, ma hanno anche fornito un quadro sulle ulteriori grandi infrastrutture stradali di prossima realizzazione in provincia di Catania. Questo strumento di “legalità preventiva” accompagnerà dunque lo sviluppo della rete viaria etnea, assicurando che la modernizzazione dei collegamenti avvenga nel pieno rispetto delle norme e a tutela della libera concorrenza tra le imprese.