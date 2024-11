Plaia: quaranta nuove concessioni balneari e più spazi liberi entro il 2027

Alla Plaia sono state pianificate quaranta nuove concessioni balneari, preservando comunque tre spiagge libere, con l’intenzione di ampliare la prima di queste. In linea con la normativa vigente, saranno garantiti almeno otto accessi diretti al mare con tratti di costa non occupati. Verranno inoltre creati spazi per parcheggi, servizi e aree verdi, con un’attenzione particolare alla tutela dei corsi d’acqua che sfociano in mare, come quelli di Acquicella, Forcile e Arci, prevedendo anche interventi di rinaturalizzazione per migliorare l’ecosistema.

Si terrà conto anche dell’erosione costiera, prevedendo interventi di viabilità e sicurezza lungo il viale Kennedy, tra cui la creazione di una “via di fuga” complanare. Su richiesta, si prevede inoltre l’installazione di una postazione per il primo soccorso e un’area per l’elisoccorso. Questi elementi fanno parte delle modifiche apportate al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), attualmente in fase di redazione.

Il documento copre l’intero litorale della città, dalla costa lavica di Aci Castello fino alla zona sabbiosa lungo il viale Kennedy. Presentato alla Regione nel 2021, il piano dovrebbe diventare operativo entro il 2027, con il termine del 30 settembre fissato dal governo nazionale come data di scadenza per le attuali concessioni demaniali. Nel frattempo, sarà necessario procedere con le fasi preparatorie, tra cui l’approvazione regionale del documento integrato e una fase preliminare di adozione in Consiglio comunale. Successivamente, saranno avviati i bandi per le nuove concessioni, in conformità con le normative europee che impongono questo processo di riassegnazione.

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Sicilia, oggi in edicola.