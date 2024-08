Partecipate: Grasso, (Mpa) “nessuno mai ha palato di rimpasto”

Nel tessuto politico di una città, le parole hanno un peso significativo. Recentemente, un articolo pubblicato su “La Sicilia” ha sollevato polveroni citando una frase attribuita a un esponente del Mpa che avrebbe suggerito un rimpasto amministrativo a seguito di obiezioni al sindaco Trantino. Tuttavia, un’attenta verifica ha rivelato che nessun membro del Mpa avrebbe effettivamente pronunciato tali parole.

Questo episodio solleva questioni più ampie sulla natura della critica costruttiva all’interno di una maggioranza. Essere parte della maggioranza non implica necessariamente un’approvazione acritica di ogni proposta amministrativa. Al contrario, una coscienza critica è fondamentale per il dibattito democratico e per l’interesse della comunità.

Il capogruppo dell’Mpa in Consiglio Comunale, Orazio Grasso, in una nota, tiene a precisare: “Che sia qualche ex che, lasciata, si fa per dire, la politica, si è dato alla comunicazione?”

“Piuttosto, – scrive il capogruppo – credo che far parte della maggioranza non significhi approvare ‘tout court’, senza un minimo di coscienza critica, tutto ciò che viene proposto dall’amministrazione, anche perchè la critica espressa dal gruppo che rappresento è sempre stata a fini costruttivi e nell’interesse esclusivo della città. E’ giusto evidenziare come il Mpa sia sempre stato un alleato corretto e leale nei confronti del sindaco Trantino e del suo programma di governo, approvandone tutti gli atti indispensabili e necessari al fine di garantirne l’azione amministrativa”.