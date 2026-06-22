Nuova sede ITS Academy a Catania nell’ex Istituto ippico

Apre a Catania il nuovo polo formativo ITS in via della Filanda: un business jet trasformato in laboratorio e un simulatore navale tra i più grandi d’Italia.

Un aereo in classe: la novità che non ha precedenti in Italia

A Catania ha aperto i battenti la nuova sede della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile Trasporti, in via della Filanda 15, nell’area che un tempo ospitava l’ex Istituto incremento ippico per la Sicilia. La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri alla presenza di istituzioni, rappresentanti del mondo imprenditoriale e della Chiesa.

La vera novità, unica in tutta Italia, è la trasformazione di un business jet turbofan in un laboratorio didattico dedicato alla manutenzione aeronautica. Un aereo vero, all’interno di una scuola, dove i futuri tecnici potranno addestrarsi rispettando i più severi standard europei e simulare concretamente il lavoro negli hangar aeroportuali. Nessun altro istituto di formazione in Italia può contare su uno strumento analogo.

Dall’abbandono al polo formativo: la riqualificazione dell’ex Istituto ippico

L’area di via della Filanda versava da anni in condizioni di grave degrado. La svolta è arrivata attraverso un’evidenza pubblica aggiudicata dall’ITS Academy, a cui si sono aggiunti i finanziamenti del PNRR. Il risultato è un complesso riqualificato nel cuore del centro storico cataniero, nel quartiere San Cristoforo, oggi trasformato in un moderno polo di alta formazione tecnica.

Il commissario straordinario dell’Istituto ippico, Ignazio Mannino, ha sottolineato il valore simbolico del passaggio: «Ci si ricongiunge col passato, con la tradizione che l’Istituto rappresenta. Se pensiamo che il cavallo era il mezzo di trasporto per eccellenza, oggi l’istituto coniuga la storia e l’innovazione. Siamo orgogliosi di ospitare la tecnologia dell’Its Academy».

Simulatore navale e logistica: le altre eccellenze del polo

Accanto all’aereo-scuola, la struttura ospita uno dei simulatori di navigazione navale più grandi presenti in Italia. Uno strumento strategico per un’isola al centro delle rotte commerciali del Mediterraneo, destinato a formare professionisti del settore marittimo pronti per il mercato del lavoro. Il polo punta su tre aree principali: logistica integrata, innovazione tecnologica e manutenzione aeronautica, settori in forte crescita occupazionale.

Il 95% dei diplomati trova lavoro: i numeri dell’ITS

I dati sull’occupabilità parlano chiaro. L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino ha ricordato che «la collaborazione istituzionale premia. Grazie ad un finanziamento del ministro Valditara e la disponibilità della Regione Sicilia, abbiamo donato un’area a un Its nel cuore di San Cristoforo: un centro tra i più all’avanguardia del Mezzogiorno. Il 95% del corpo studentesco che si diploma all’Its trova occupazione attraverso l’indotto economico che, in questo centro, bene pubblico, rilanciamo per formare al meglio i nostri ragazzi».

Le istituzioni presenti all’inaugurazione

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Catania Enrico Trantino, l’arcivescovo Luigi Renna, la deputata all’ARS Ersilia Saverino, il direttore dell’Istituto ippico Michelangelo Bentivegna, il presidente dell’ITS Academy Catania Antonio Scamardella, la dirigente Brigida Morsellino e il responsabile unico del progetto PNRR Laboratori, Giuseppe Maria Sassano.