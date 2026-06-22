Controlli interforze nel centro storico di Catania: i dati del fine settimana

Polizia e Carabinieri in campo a Catania: 418 persone identificate, 84 infrazioni stradali e due locali chiusi nel weekend.

Un dispositivo su due fronti: centro storico e lungomare

Catania, fine settimana di controlli serrati nel centro storico e lungo la costa. La Questura di Catania, su ordinanza del Questore e in attuazione delle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coordinato un servizio interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione «Strade Sicure», Polizia Scientifica e Reparto Mobile.

Le zone presidiate in centro hanno incluso piazza Bellini, via Sangiuliano, via Landolina, via Coppola, piazza Università, piazza Stesicoro, via Santa Filomena e via Gemmellaro. Sul fronte mare, le pattuglie hanno operato tra viale R. di Lauria, viale Artale Aragona, la zona compresa tra piazza Europa e la scogliera, San Giovanni Li Cuti, via del Rotolo, piazza Francesco Battiato e viale Kennedy.

I numeri della Polizia di Stato: 320 identificati, locali chiusi

Nel corso della notte le pattuglie della Questura hanno identificato 320 persone, di cui 35 con precedenti penali, e controllato 116 veicoli. Le infrazioni al Codice della strada rilevate sono state 51, prevalentemente per sosta irregolare, ma anche per mancanza del casco, assenza di revisione e copertura assicurativa.

Sul fronte dei parcheggiatori abusivi, le volanti e le moto volanti hanno fermato e sanzionato 8 persone, tutte già note agli agenti per episodi analoghi. Per tutte è scattato il sequestro delle somme incassate illecitamente. Due di loro sono stati denunciati in stato di libertà per violazione del Dacur, il provvedimento con cui il Questore di Catania aveva già vietato loro di stazionare proprio nelle zone dove sono stati nuovamente sorpresi.

Per le persone denunciate vale la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

I controlli amministrativi hanno portato alla chiusura per la restante nottata di due locali nelle vie Pacini e Carlo Felice Gambino, sanzionati per la vendita di alcolici oltre le ore 22.00. Inoltre, due persone di circa 35 anni sono state trovate in possesso di dosi di marijuana e sanzionate ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90 per detenzione a uso personale.

I Carabinieri: 98 identificati, 19 veicoli sequestrati, 21mila euro di sanzioni

Servizio parallelo condotto dall’Arma dei Carabinieri, con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile di Catania. Il dispositivo ha previsto pattuglie dinamiche, militari a piedi e operatori con etilometro e drug test, concentrati soprattutto in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e nelle zone limitrofe.

I militari hanno identificato 98 persone, deferendone una in stato di libertà, e controllato 57 veicoli, di cui 19 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le violazioni al Codice della strada contestate sono state 33, per un totale di circa 21.000 euro di sanzioni e una decurtazione complessiva di 80 punti patente.

Tra le infrazioni più gravi, un conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria perché sorpreso per la seconda volta in due anni alla guida senza aver mai conseguito la patente. Altri due, non recidivi, sono stati sanzionati per la stessa violazione in via amministrativa. Contestate anche una guida con patente sospesa e una con patente di categoria diversa rispetto al veicolo condotto. Sette motociclisti catanesi hanno ricevuto multa per mancanza del casco protettivo; altri sette mezzi erano privi di copertura assicurativa; cinque non avevano effettuato la revisione periodica.

In via Alcide De Gasperi un parcheggiatore abusivo di 31 anni, di origine nordafricana, è stato sorpreso dai Carabinieri a spostarsi rapidamente tra gli stalli indicando ai conducenti dove lasciare l’auto. È stato sanzionato ai sensi dell’art. 7 comma 15 bis del Codice della strada.

I controlli per guida in stato di alterazione da alcool o sostanze stupefacenti, effettuati dal Nucleo Radiomobile con posti fissi nel centro storico, hanno dato esito negativo.

Notte senza disordini, attività antidroga in zona Duomo

Nelle aree adiacenti a piazza Duomo, pattuglie in moto hanno effettuato controlli mirati alla ricerca di stupefacenti, armi e oggetti atti a offendere. Nel complesso, la capillare presenza delle forze dell’ordine ha garantito una notte di movida senza episodi di disordine, con particolare attenzione al parcheggio selvaggio di scooter e minicar e alla guida pericolosa nelle vie del centro storico, frequentate da turisti, residenti e molti giovani, anche minorenni.