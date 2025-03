MCL Catania al Giubileo del mondo del lavoro: “Il lavoro è dignità, speranza e responsabilità sociale”

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Catania ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, al Giubileo degli Imprenditori e del Mondo del Lavoro organizzato dall’Arcidiocesi di Catania, attraverso l’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro. L’incontro, che aveva come tema “Dare segni di speranza nella Chiesa e nella società”, ha riunito imprenditori, lavoratori, associazioni e rappresentanti del tessuto produttivo locale in un momento di fede, riflessione e condivisione.

Dopo il raduno presso la chiesa della Badia di Sant’Agata, tutti i presenti hanno partecipato a un pellegrinaggio verso la Basilica Cattedrale, dove l’arcivescovo metropolita di Catania, mons. Luigi Renna, ha presieduto la celebrazione eucaristica. MCL Catania, impegnato nella promozione dei valori della dignità del lavoro, della giustizia sociale e della formazione della persona, ha voluto essere presente per ribadire la necessità di un’economia centrata sull’uomo, piuttosto che orientata esclusivamente al profitto.

«Abbiamo aderito con convinzione a questo momento di grazia – ha dichiarato il presidente di MCL Catania, Piergiuseppe De Luca – perché crediamo che il lavoro sia molto più di una semplice necessità: è vocazione, missione e un modo per contribuire al bene comune. Ogni giorno ci impegniamo per accompagnare lavoratori, giovani e famiglie verso una cultura del lavoro che rispetti la persona, ponga attenzione ai bisogni e si fondi su principi imprescindibili come solidarietà e responsabilità».

Sulla stessa linea, il vicepresidente di MCL Catania, Paolo Ragusa, ha evidenziato l’importanza dell’appuntamento: «Essere qui, insieme a chi lavora e crea valore, significa rimanere coerenti con l’identità del Movimento. Crediamo in un lavoro che non sia sfruttamento, ma opportunità di educazione e di relazioni, e in una sinergia tra imprese, istituzioni e società civile capace di dare opportunità a tutti, soprattutto ai più giovani».

Nella sua omelia, mons. Luigi Renna ha posto l’accento sul ruolo centrale dei lavoratori nella costruzione di una società più giusta: «I lavoratori sono portatori di speranza. Con il loro impegno quotidiano, la serietà e la fatica, rappresentano un richiamo concreto al Vangelo nella vita di tutti i giorni. Oggi più che mai questa speranza è fondamentale, soprattutto in tempi così incerti».

Per MCL Catania, il Giubileo del mondo del lavoro ha rappresentato più di un semplice momento simbolico: è stato l’occasione per rinnovare la dedizione a un’economia inclusiva e solidale, che metta realmente al centro la persona. Un percorso che prosegue quotidianamente, nelle periferie del lavoro e della dignità, con l’obiettivo di costruire una società in cui nessuno resti indietro.