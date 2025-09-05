Iole Boscarino nuova procuratrice aggiunta a Catania

La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato all’unanimità per la nomina di **Iole Boscarino** nel ruolo di procuratore aggiunto della Procura di Catania. La magistrata prenderà il posto lasciato vacante da Francesco Puleio, divenuto procuratore capo di Ragusa. Boscarino, attualmente sostituto procuratore generale, ha alle spalle una lunga carriera che l’ha vista protagonista in prima linea nella Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, dove ha coordinato numerose indagini di grande rilievo contro Cosa Nostra e i clan Mazzei e Santapaola, infliggendo duri colpi alle organizzazioni criminali. Nel corso della sua attività si è occupata anche di procedimenti su estorsioni, traffico di droga e riciclaggio, seguendo delicate inchieste di carattere economico-finanziario con proiezioni internazionali.

La sua indicazione da parte della Quinta Commissione del Csm dovrà ora passare al voto del Plenum prima dell’insediamento ufficiale. La nomina di Boscarino rafforza l’organico della Procura di Catania in una fase particolarmente complessa, segnata dal riemergere di tensioni mafiose sul territorio e dalla necessità di garantire un controllo costante sui fenomeni criminali. Con la sua esperienza e la conoscenza del contesto catanese, la nuova procuratrice aggiunta rappresenta una garanzia di continuità ed efficacia nella strategia investigativa contro la mafia e i reati che più insidiano il tessuto sociale ed economico della Sicilia orientale.