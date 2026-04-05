Forza Italia Catania: l’assemblea provinciale presenta i candidati sindaco e nuove adesioni

Forza Italia, assemblea a Catania: Falcone lancia la sfida per il rilancio del partito in Sicilia. L’eurodeputato e segretario provinciale presenta i candidati sindaco per Bronte e Randazzo e annuncia nuove adesioni, chiedendo al presidente Schifani un cambio di passo e un governo di alto profilo privo di logiche di corrente.

Grande partecipazione all’assemblea azzurra di Forza Italia a Catania, svoltasi questa mattina all’Hotel Nettuno su iniziativa dell’eurodeputato e segretario provinciale Marco Falcone. L’incontro, che ha visto la presenza di numerosi dirigenti, amministratori locali e il saluto del sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino, è servito a tracciare le prospettive politiche del movimento a livello regionale e nazionale. Falcone ha rivolto un appello diretto al presidente Renato Schifani, auspicando una svolta basata sull’ascolto e sulla partecipazione per affrontare le sfide cruciali su sanità, infrastrutture e ambiente.

L’appello per un governo politico e l’ipotesi commissariamento

Nel suo intervento, il vice capo delegazione di FI a Bruxelles ha chiarito che la richiesta di un cambio di passo non rappresenta una «lesa maestà», ma un invito a valorizzare l’intera classe dirigente siciliana. Secondo Falcone, è necessario ristabilire credibilità e autorevolezza nella guida del partito, superando le divisioni interne. In quest’ottica, l’eurodeputato si è detto favorevole ai congressi regionali, pur comprendendo le ragioni di un eventuale commissariamento da parte della leadership nazionale, qualora l’obiettivo fosse quello di ritrovare unità ed equilibrio interno.

I candidati per le amministrative e il rafforzamento territoriale

Durante l’assemblea sono stati presentati ufficialmente i candidati a sindaco sostenuti da Forza Italia nel Catanese per la prossima tornata elettorale: il deputato nazionale Giuseppe Castiglione correrà a Bronte, mentre Cettina Foti sarà la candidata per il comune di Randazzo. Falcone ha sottolineato la competitività della squadra, definendola radicata e capace di interpretare le esigenze reali delle comunità locali.

Nuove adesioni: Mario Pulvirenti entra in Forza Italia

L’appuntamento politico è stato anche l’occasione per formalizzare l’ingresso di nuove figure nel progetto azzurro. È stata annunciata l’adesione di Mario Pulvirenti, consigliere comunale di Belpasso, il cui passaggio rafforza ulteriormente la presenza del partito nell’area metropolitana catanese. «È stata una giornata importante che conferma la vitalità di Forza Italia a Catania», ha concluso Falcone, ribadendo l’impegno del partito a presentarsi al giudizio degli elettori con risultati concreti e una proposta politica centrata sulle priorità dei siciliani.