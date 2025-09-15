Fiera dei Morti 2025: confermate le date, l’evento torna a Fontanarossa

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 15 Settembre 2025 - 06:33

Il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Morti si rinnova anche quest’anno. L’edizione 2025 si svolgerà dal 31 ottobre al 9 novembre nell’area del parcheggio scambiatore Amts di Fontanarossa, che per l’occasione sarà in parte riconvertito a spazio fieristico. La decisione è stata comunicata dall’assessore alle Attività produttive, Giuseppe Musumeci, che ha assicurato: «Metà dell’area rimarrà comunque a disposizione per la sosta dei veicoli». Il bando per l’assegnazione degli spazi è stato pubblicato su Consip: base d’asta fissata a 35mila euro e trenta giorni di tempo per presentare le offerte. Gli organizzatori dovranno garantire almeno 150 stand, un’ampia area food, spazi dedicati al gioco e al tempo libero, zone ristoro e un presidio sanitario di pronto intervento.

«La Fiera dei Morti è parte integrante della storia della città – ha spiegato Musumeci –. Vogliamo che cresca in qualità e in immagine, perché rappresenta una tradizione popolare che merita di essere valorizzata con un evento all’altezza della sua importanza culturale». Negli ultimi anni la fiera ha cambiato più volte collocazione: annullata nel 2020 per la pandemia, nel 2021 si era spostata al parcheggio S. Sofia, tra le polemiche sul traffico, nel 2022 all’ex Mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena e, nel 2023, era tornata a Fontanarossa. Proprio quest’ultima sede è stata ritenuta nuovamente la più idonea per capienza e facilità di accesso, sia in auto che con i mezzi pubblici.

Il piano dell’area, allegato al bando, evidenzia la suddivisione degli spazi: settori dedicati al food, zone per i bambini e servizi igienici distribuiti in diversi punti per garantire comodità e sicurezza. L’assessore ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca in un quadro più ampio di interventi sul tessuto urbano: «Insieme al sindaco stiamo affrontando questioni spesso difficili, che richiedono scelte anche impopolari ma necessarie. Nonostante la scarsità di personale, stiamo mettendo mano a tanti dossier rimasti irrisolti per anni: dai dehors ai chioschi, dalle farmacie ai mercati, fino al settore taxi».

Con queste premesse, l’edizione 2025 della Fiera dei Morti punta a confermarsi come un momento di festa per la città, capace di unire tradizione, commercio e socialità in un contesto rinnovato e più funzionale.

Catania, controlli interforze nel weekend: 429 persone identificate, sanzioni e sequestri

Redazione 14 Settembre 2025 - 13:19

Catania, maxi controllo della Polizia a San Cristoforo: denunce, sequestri e sanzioni per oltre 40 mila euro

Redazione 14 Settembre 2025 - 09:35

Catania, blitz al Borgo: sequestrati oltre 12 chili di droga in un laboratorio dello spaccio

Redazione 14 Settembre 2025 - 08:32

Ritrovato ombrellone rubato grazie al gps: denunciato un giovane titolare di chiosco

Redazione 14 Settembre 2025 - 08:12

Schifani: “Con i termovalorizzatori svolta storica per la Sicilia”

Redazione 13 Settembre 2025 - 19:02

A Birgi il nuovo polo di addestramento per i caccia F-35

Redazione 13 Settembre 2025 - 16:38

Ultimissime

Fiera dei Morti 2025: confermate le date, l’evento torna a Fontanarossa

Redazione 15 Settembre 2025 - 06:33

Don Pino Puglisi, 32 anni dopo: la forza mite di un prete che sfidò la mafia con il sorriso

Redazione 15 Settembre 2025 - 06:27

Questa moneta da 1 centesimo è un tesoro: recuperi tutti i soldi spesi in vacanza | I collezionisti si vendono la madre per averla

Carolina Falco 14 Settembre 2025 - 21:35

Catania, controlli interforze nel weekend: 429 persone identificate, sanzioni e sequestri

Redazione 14 Settembre 2025 - 13:19

Case, il Governo ha deciso: penali a pioggia per i proprietari che possiedono più di un appartamento | In queste ore stanno colpendo tutti

Carolina Falco 14 Settembre 2025 - 10:35