Fiorello torna in radio con La PenniCanz su Rai Radio2: «Siamo la ventata d’aria fresca che serviva»

Rosario Fiorello annuncia il suo ritorno in radio. Dopo la chiusura di giugno, La PenniCanz tornerà dal 7 ottobre su Rai Radio2, sempre alle 13.45, nella fascia che lo showman aveva lasciato con la promessa di riprendere in autunno. L’annuncio è arrivato in una diretta Instagram da un ristorante di Trastevere, insieme a Fabrizio Biggio.

«In questo vecchiume che c’è in giro, noi siamo una ventata d’aria fresca – ha scherzato Fiorello –. Quelli più giovani sembrano più vecchi di noi che siamo vecchi davvero, quindi dobbiamo tornare». Poi ha chiarito: «Non lo so, non è un nuovo programma. È quello che facevamo prima. Quando ho letto che la Rai diceva “Ok, il prezzo è giusto” mi sono detto che dovevamo rientrare. Non dobbiamo preparare nulla: se restiamo fermi troppo a lungo, guai».

Fiorello ha raccontato anche alcuni episodi recenti della sua vita privata. Tra questi la caduta in bici, che gli ha lasciato ferite al naso e alle labbra, e il furto subito nella sua villa all’Argentario, dove i ladri hanno portato via oggetti per un valore di circa 300 mila euro. «Hanno rubato solo cose, non l’anima», ha commentato, ringraziando la donna delle pulizie che ha prontamente avvertito le forze dell’ordine.

Non manca un accenno al futuro: lo showman ha spiegato di voler portare la radio anche alle Atp Finals di tennis a Torino, dal 9 al 16 novembre. «Sarà un bel momento – ha detto – perché in periodi brutti e complicati, una risata e un po’ di leggerezza servono più che mai».

Ospite dell’ultima diretta social è stato Jovanotti, che Fiorello ha coinvolto indossando un cappello con visiera, quasi a simboleggiare l’inizio di una nuova stagione. Una nuova serie che parte sotto il segno della leggerezza e della voglia di sorprendere.