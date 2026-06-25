Due episodi di fuoco a Catania nelle ore notturne

Due spari in una sola notte

Catania si sveglia con due episodi di fuoco avvenuti nelle ore notturne in altrettanti quartieri della città. Le sparatorie sono state registrate in punti distinti dell’area urbana, con dinamiche ancora da chiarire e indagini aperte su entrambi i fronti. Un clima di tensione si è abbattuto sulla città etnea, che torna a fare i conti con episodi di violenza armata nel cuore della notte.

Il primo episodio ha avuto luogo in via Curia, zona di confine tra il quartiere di Cibali e corso Indipendenza. Qui un giovane di 25 anni è stato colpito da almeno un proiettile alla gamba. Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Garibaldi Centro, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono state comunicate in via ufficiale, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Secondo episodio in viale Biagio Pecorino

Quasi in contemporanea, o comunque nel corso della stessa notte, un’altra sparatoria si è verificata in viale Biagio Pecorino, nel quartiere San Giorgio. In questo caso non si segnalano feriti. Non è ancora chiaro se i due episodi siano collegati tra loro o si tratti di vicende del tutto separate. Gli investigatori stanno valutando ogni possibile connessione tra i due fatti, esaminando il contesto in cui si sono verificati e le eventuali analogie nelle modalità operative.

In entrambi i luoghi sono stati ritrovati bossoli a terra, confermando che i colpi sono stati effettivamente esplosi. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi, l’eventuale numero di persone coinvolte e i moventi.

Chi indaga e come procedono le verifiche

I due casi sono stati affidati a forze dell’ordine diverse. Per l’episodio di via Curia le indagini sono condotte dai Carabinieri, mentre per quello di viale Biagio Pecorino è la Polizia di Stato a coordinare le attività investigative.

Le persone eventualmente coinvolte negli episodi sono da considerarsi presunte responsabili fino a eventuale sentenza definitiva. Vale il principio costituzionale della presunzione di innocenza.