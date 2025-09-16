Catania, turista derubato in strada: arrestato 33enne per furto con strappo

La Polizia di Stato ha arrestato un 33enne pregiudicato catanese con l’accusa di furto con strappo, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’intervento è stato eseguito dagli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnati in servizi di controllo del territorio. I poliziotti sono intervenuti in via Fornaciai dopo una segnalazione giunta al 112 che indicava un furto ai danni di un turista.

Sul posto, un cittadino polacco ha riferito di essere stato derubato poco prima del suo marsupio, contenente un portafoglio con 100 euro, documenti personali, carte di pagamento e uno smartphone appartenente al fratello. Grazie al sistema di localizzazione del telefono, la posizione risultava in una via vicina. La vittima ha inoltre fornito una descrizione dettagliata dell’autore, fuggito a bordo di uno scooter rosa.

Seguendo le tracce del dispositivo, gli agenti hanno rinvenuto lo scooter corrispondente alla descrizione e, poco dopo, individuato il presunto responsabile, che è stato riconosciuto senza esitazioni dai turisti. L’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, indicando il luogo in cui si era disfatto del marsupio, ritrovato poco distante. Al momento del recupero mancavano il denaro e lo smartphone. Il marsupio è stato riconsegnato al proprietario, mentre il ciclomotore utilizzato per la fuga è stato sequestrato. Dopo la denuncia della vittima e completati gli atti di rito, il 33enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania.