Catania riparte: 80 nuovi agenti al servizio della città, il 35% sono donne

Catania celebra oggi un evento storico: 80 nuovi agenti della Polizia Locale, di cui il 35% donne, hanno ufficialmente iniziato il loro servizio. Dopo decenni senza significative assunzioni, l’Amministrazione ha dato avvio a un piano concreto per potenziare il Corpo della Polizia Locale, rispondendo alle crescenti esigenze di sicurezza e controllo sul territorio.

Durante la cerimonia ufficiale, tenutasi al Palazzo degli Elefanti, il sindaco Enrico Trantino ha accolto i nuovi agenti con un discorso che ha sottolineato il valore e la responsabilità del loro ruolo. “Questo è un patto, non tra voi e il sindaco, ma tra voi e i cittadini”, ha dichiarato il primo cittadino. “Un patto fondato sul rispetto delle regole e sull’impegno a farle rispettare. Il sorriso con cui vi ho accolto è quello di chi crede nel cambiamento e nella rinascita di Catania, attraverso il vostro lavoro e la vostra dedizione.”

L’evento segna un passo importante verso il rafforzamento della sicurezza in città. Secondo i piani dell’Amministrazione, entro il 2025 il numero degli agenti della Polizia Locale supererà le 200 unità, grazie a ulteriori assunzioni, stabilizzazioni e fondi ministeriali. I nuovi arrivati, giovani e preparati, affronteranno presto il loro primo banco di prova in occasione delle festività agatine, un evento che richiede un elevato livello di organizzazione e coordinamento, affiancati da colleghi più esperti.

L’assessore alla sicurezza, Viviana Lombardo, ha evidenziato l’importanza di questo investimento. “Sono giovani preparati e motivati”, ha spiegato, “e siamo orgogliosi di aver finalmente investito in risorse a tempo indeterminato, una necessità attesa da troppi anni.”

Al termine della cerimonia, i nuovi agenti hanno posato per una foto di gruppo in Piazza Duomo, sotto il simbolo della città: l’elefante. Un’immagine simbolica che segna l’inizio del loro impegno per il bene della comunità.

Con l’arrivo di queste nuove forze, Catania si prepara a costruire un futuro più sicuro e ordinato. Un grande in bocca al lupo ai nuovi agenti, che con entusiasmo e dedizione hanno scelto di servire la loro città.