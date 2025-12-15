Catania, operazione Safe zone: 38 arresti per droga ed estorsioni

Oltre 250 agenti della Polizia di Stato impegnati a Catania nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 38 persone, indagate per reati legati allo spaccio di droga, estorsioni, rapine e ricettazione.

È scattata all’alba una vasta operazione della Polizia di Stato di Catania che ha visto impegnati oltre 250 agenti nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip, su richiesta della Procura distrettuale. Il provvedimento riguarda 38 persone, indagate a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione.

L’attività investigativa si inserisce nell’ambito dell’operazione denominata «Safe zone», sviluppata dagli uffici investigativi della Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. Gli indagati, destinatari delle misure cautelari, sono tutti cittadini stranieri, appartenenti a diverse nazionalità, ritenuti coinvolti in un articolato sistema criminale operante sul territorio cittadino.

L’operazione rappresenta un ulteriore intervento di contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e organizzata, con particolare riferimento al traffico di sostanze stupefacenti e ai reati predatori, che incidono in maniera significativa sulla sicurezza urbana e sulla percezione di legalità nei quartieri interessati.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

in aggiornamento..