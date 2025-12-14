Arresto per detenzione di arma clandestina a Catania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato un minorenne trovato in possesso di una pistola a salve modificata e 17 proiettili, nel quartiere San Cristoforo.

Nuovo intervento dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati legati al traffico e alla detenzione di armi. L’operazione è stata condotta nel quartiere San Cristoforo, dove i militari dell’Arma hanno arrestato un minorenne catanese.

Secondo quanto ricostruito, al termine di una articolata attività investigativa, i Carabinieri avevano acquisito elementi informativi sulla possibile presenza di un’arma clandestina all’interno dell’abitazione del giovane. Nella mattinata, gli investigatori, in abiti borghesi, si sono presentati presso l’appartamento, dove si trovavano il minore e uno dei genitori.

Alla richiesta di consegnare eventuali armi detenute in casa, il ragazzo ha mostrato evidenti segni di agitazione e ha quindi prelevato spontaneamente dall’incavo di un divano una pistola a salve calibro 9 mm, modificata e resa funzionante mediante la sostituzione della canna.

L’arma è stata trovata con un caricatore contenente cinque proiettili calibro 32. Nel corso della perquisizione, i militari hanno inoltre rinvenuto altri dodici proiettili dello stesso calibro, custoditi all’interno di un sacchetto. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare nelle sedi competenti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del minorenne per detenzione abusiva di arma clandestina e munizioni. Il giovane è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, che ha disposto il collocamento presso un Istituto Penale per Minorenni.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.