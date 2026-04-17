Catania, inaugurata la nuova Questura per il 174° anniversario della Polizia di Stato

Catania celebra il 174° anniversario della Polizia di Stato con l’inaugurazione della nuova Questura, un presidio di legalità nel cuore della città. Alla cerimonia solenne ha presenziato il Capo della Polizia, Vittorio Pisani; conferiti numerosi riconoscimenti ai poliziotti distintisi in operazioni di servizio e soccorso pubblico.

La città di Catania ha ospitato le celebrazioni per il 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, culminate con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede della Questura. La cerimonia, svoltasi nel piazzale della struttura, ha visto la partecipazione del Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, accolto dal Prefetto di Catania, Pietro Signoriello, e dal Questore Giuseppe Bellassai.

Risultati operativi e spirito di squadra

Il Questore Bellassai ha illustrato l’impegno profuso nell’ultimo anno per contrastare la criminalità e l’illegalità diffusa in tutta la provincia, lodando lo spirito di squadra che ha generato risultati concreti per l’ordine e la sicurezza. Durante l’evento sono state conferite promozioni per merito straordinario a diversi esponenti della Squadra Mobile, dell’UPGSP, della DIGOS e della Polfer, tra cui il Sostituto Commissario Capo Gaetano Buffo e l’Ispettore Carmelo Saporito. Encomi solenni sono stati assegnati, tra gli altri, al personale del COSC, del Commissariato di Adrano e della Polstrada.

Cultura della legalità e coinvolgimento dei giovani

La manifestazione è stata arricchita dalle esibizioni dei musicisti del Liceo “Turrisi Colonna” e del coro dell’ANPS. Dopo la deposizione di una corona d’alloro ai caduti, il prefetto Pisani ha visitato i nuovi locali della Questura, che ospitano permanentemente le opere del Liceo Artistico “Emilio Greco” dedicate alle vittime della mafia. All’esterno, lo “Spazio della legalità” ha permesso ai più giovani di interagire con le squadre volanti, i cinofili, gli artificieri e la Polizia Scientifica, scoprendo da vicino le tecnologie e i mezzi impiegati quotidianamente per la tutela della collettività.