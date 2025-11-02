Catania, agente fuori servizio ferma spacciatore nel centro storico

Un giovane di 24 anni, originario delle Mauritius, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania dopo essere stato sorpreso con diverse dosi di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato fermato da un agente della Squadra Volanti libero dal servizio, che ha notato il suo comportamento sospetto nel cuore della movida cittadina.

L’episodio è avvenuto nella serata di venerdì, in largo Rosolino Pilo, zona molto frequentata da giovani e minorenni, soprattutto nei fine settimana. Un poliziotto libero dal servizio, appena terminato il turno di lavoro, è stato avvicinato da un giovane con uno zaino che gli ha chiesto se “gli servisse qualcosa”, per poi allontanarsi in fretta.

Insospettito, l’agente ha deciso di seguirlo fino a via Nicola Fabrizi, dove lo ha sorpreso mentre stava scambiando qualcosa con un altro individuo, che si è immediatamente dileguato. A quel punto, il poliziotto ha chiesto rinforzi alla Sala operativa e ha fermato il sospetto. Durante il controllo, il giovane ha ammesso di avere con sé della droga.

All’interno dello zaino sono state rinvenute 30 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 124 grammi, e 11 dosi di hashish, per un totale di 55 grammi. Addosso al giovane sono stati trovati anche 395 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio svolta nel corso della serata.

Grazie al tempestivo intervento di una Volante della Polizia di Stato, il 24enne, incensurato, è stato accompagnato negli uffici di polizia e arrestato. Informato il Pubblico Ministero di turno, l’indagato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

