Catania: 54 nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Comune

Lunedì prossimo prenderanno servizio 54 nuove unità di personale a tempo indeterminato nell’amministrazione comunale di Catania, completando così l’iter concorsuale avviato nella primavera scorsa. I neoassunti sono stati accolti nel Salone Bellini dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore al Personale Viviana Lombardo, in un evento che segna un passo significativo per il Comune, a lungo privo di nuove risorse stabili.

Le parole del sindaco Trantino

Il sindaco Trantino ha rivolto un messaggio motivazionale ai nuovi dipendenti:

“Siete il nuovo carburante per il nostro Comune, che non faceva assunzioni di personale a tempo indeterminato da ben 33 anni. Ricordate che il vostro datore di lavoro sono i cittadini, che dovete servire con scrupolo e coscienza per il bene di tutti. Questo risultato, ottenuto in tempi record, rappresenta un altro tassello della rinascita della città, che stiamo affrontando con responsabilità insieme a tutte le istituzioni locali.”

I dettagli delle assunzioni

Il personale che entrerà a far parte dell’apparato amministrativo comprende:

28 istruttori tecnici,

16 ragionieri,

4 funzionari contabili,

6 funzionari stabilizzati, reclutati tre anni fa con un’iniziativa del governo nazionale e ora assunti definitivamente attraverso procedure pubbliche.

L’entusiasmo dell’assessore Lombardo

L’assessore al Personale, Viviana Lombardo, ha sottolineato l’importanza dell’evento:

“È emozionante vedere tanti giovani, molte donne, entrare nella pubblica amministrazione con un contratto stabile. Si tratta di un gruppo di eccellenza che arricchirà l’organico comunale, ormai ridotto a circa 1.500 unità, un terzo rispetto a 15 anni fa. Desidero ringraziare lo staff della Direzione Risorse Umane, che ha completato l’iter concorsuale in soli sei mesi, dimostrando grande professionalità e impegno.”

Prospettive future

Giuseppe Ferraro, responsabile ad interim della Direzione Risorse Umane, ha annunciato la conclusione del suo incarico straordinario e il ritorno alla guida esclusiva del Gabinetto del Sindaco. Ferraro ha inoltre reso noto che i colloqui per l’assunzione di 80 agenti di polizia locale si concluderanno la prossima settimana, con l’ingresso in servizio previsto per metà gennaio.

Queste nuove assunzioni rappresentano un’importante iniezione di energie e competenze per il Comune, contribuendo a rafforzare i servizi e la presenza istituzionale sul territorio.