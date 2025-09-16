Catania, 50enne viola i domiciliari: arrestato e portato in carcere

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania nei confronti di un cinquantenne del capoluogo etneo, con la quale è stata disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura cautelare in carcere. L’uomo, imputato per furto aggravato, era già sottoposto ai domiciliari, ma aveva ripetutamente violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, allontanandosi senza autorizzazione dalla propria abitazione. In una di queste occasioni si era persino reso responsabile di un nuovo furto.

Alla luce delle continue trasgressioni, i giudici hanno ritenuto opportuno revocare i domiciliari e applicare la misura più restrittiva della detenzione in carcere. Dopo l’emissione del provvedimento, il cinquantenne si era reso irreperibile, ma nei giorni scorsi è stato individuato dagli agenti del Commissariato San Cristoforo mentre si aggirava a piedi nello stesso quartiere. Riconosciuto immediatamente per i suoi precedenti, è stato fermato e condotto in ufficio per l’esecuzione della misura.

Oltre alla notifica dell’ordinanza, l’uomo è stato anche denunciato per evasione. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, ultimate le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Piazza Lanza.