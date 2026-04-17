Bilancio Ue 2028-2034, Italia protagonista, fondi Regioni, coesione, agricoltura, Sicilia

Un voto definito storico ridisegna il bilancio europeo e restituisce centralità alle Regioni, con l’Italia protagonista del negoziato. Dall’Eurocamera arriva una proposta più ricca e più vicina ai territori, mentre si apre una fase decisiva di confronto con Commissione e Consiglio.

È una pagina politica di rilievo quella raccontata oggi su La Sicilia da Michele Guccione, che mette in luce un passaggio destinato a incidere sul futuro delle politiche europee e, soprattutto, sui territori più fragili. Il nuovo bilancio pluriennale dell’Unione europea 2028-2034, nella sua versione originaria proposta dalla Commissione guidata da Ursula von der Leyen, è stato profondamente modificato dall’intervento del Parlamento europeo. Un risultato che molti osservatori definiscono senza esitazioni un punto di svolta. Al centro del confronto c’è stata una battaglia politica condotta con determinazione dagli eurodeputati italiani, con un ruolo di primo piano giocato dai rappresentanti siciliani. Il lavoro in Commissione Bilancio ha portato a un’intesa trasversale che ha consentito di recuperare risorse rilevanti e di rimettere al centro strumenti fondamentali per lo sviluppo. Il dato politico emerge con chiarezza: l’Eurocamera non si è limitata a correggere la proposta della Commissione, ma ne ha cambiato l’impostazione.

Tra le scelte più significative c’è quella di sottrarre dal bilancio i 172 miliardi legati al rimborso del Next Generation EU, trasformandoli in debito comune da gestire sui mercati. Una mossa che libera risorse da destinare direttamente alle politiche europee. Il risultato è un aumento consistente della dotazione complessiva, che passa da 1.613 a 1.786 miliardi, mentre il Consiglio europeo spinge per una cifra ancora più alta, oltre i 2.000 miliardi, tenendo conto anche dell’inflazione. Il cuore dell’intervento riguarda il ripristino e il rafforzamento dei fondi destinati a settori chiave. Tornano protagonisti i finanziamenti per la coesione, l’agricoltura, la pesca e il sociale, insieme a nuovi investimenti su sanità, migrazioni e infrastrutture. Viene mantenuto il fondo unico pensato dalla Commissione, ma con una dotazione più ampia e con un ruolo più marcato delle Regioni nella gestione delle risorse. Un passaggio che risponde alle richieste dei territori, preoccupati da un eccesso di centralizzazione.

Nel dettaglio, la proposta del Parlamento prevede il rafforzamento della Politica agricola comune (Pac), nuovi fondi per la pesca, un aumento delle risorse per il Fondo sociale europeo e interventi specifici su sanità e gestione dei flussi migratori. Crescono anche i programmi dedicati alla ricerca, alle infrastrutture strategiche, alla formazione e alla protezione civile. Una redistribuzione che punta a sostenere crescita e coesione in modo più equilibrato. Le parole dei protagonisti confermano il peso politico del risultato. Ruggero Razza parla di fondi “restituiti” ai territori e di una ritrovata centralità delle Regioni nelle scelte di sviluppo. Giuseppe Lupo sottolinea invece l’ampiezza del consenso ottenuto in Commissione e la capacità del Parlamento europeo di interpretare le nuove esigenze dell’Europa. Due letture diverse nei toni, ma convergenti su un punto: il Parlamento europeo ha rafforzato il proprio ruolo.

Si apre adesso una fase complessa di negoziato con Commissione e Consiglio, che porterà a una sintesi finale attesa nei prossimi mesi. Il passaggio in plenaria previsto entro la fine dell’anno rappresenterà il banco di prova definitivo. Il confronto si preannuncia articolato, ma il segnale politico è già chiaro. L’Italia, e in particolare la Sicilia, hanno dimostrato di poter incidere nelle dinamiche europee quando riescono a fare squadra. Non è solo una questione di numeri o di fondi recuperati, ma di visione: riportare al centro le esigenze dei territori e riaffermare il valore delle politiche di coesione in un’Europa chiamata a confrontarsi con sfide sempre più complesse.