Bilancio e assunzioni: il Comune di Catania verso le sfide di fine anno

La città si prepara ad affrontare due sfide fondamentali nel periodo natalizio: il bilancio consolidato e le nuove assunzioni. Da una parte, l’approvazione del bilancio entro dicembre rappresenta un tassello indispensabile per garantire il funzionamento amministrativo; dall’altra, le tanto attese assunzioni dipendono proprio da questo passaggio, che dovrebbe concludersi entro la fine del mese.

Attualmente, le selezioni sono in corso per 80 nuovi vigili urbani, oltre che per istruttori tecnici e contabili. A ciò si aggiunge il rinnovo dei contratti per i dirigenti che termineranno il 22 dicembre. Le liste dei candidati, già presentate al sindaco Enrico Trantino, includono figure particolarmente qualificate. Si tratta di incarichi a tempo pieno e determinato per dirigenti tecnici, contabili, amministrativi e per il Capo di gabinetto del sindaco. Tra i profili in lizza compaiono anche alcuni dirigenti attualmente in servizio.

Il Consiglio comunale si riunirà a breve per discutere temi di rilievo, tra cui l’approvazione della nota di aggiornamento al Dup 2025-2027 e il bilancio consolidato. Quest’ultimo, esaminato dalle commissioni dal 3 dicembre, rappresenta un punto determinante per sbloccare le assunzioni e affrontare altre priorità come la fusione tra Sidra e Catania Rete Gas e il decentramento amministrativo. La Commissione personale, guidata da Simona Latino, ha già convocato l’assessora Viviana Lombardo e il direttore del Personale Giuseppe Ferraro per delineare le prossime tappe. “Gli orali del concorso per i nuovi agenti di polizia locale si concluderanno il 19 dicembre”, ha spiegato Lombardo, come riportato nell’edizione odierna del quotidiano La Sicilia. “Le graduatorie potranno essere utilizzate per coprire un massimo del 20% in più dei posti banditi, compatibilmente con le risorse economiche disponibili”.

Il direttore Ferraro, sempre allo stesso quotidiano, ha sottolineato l’efficienza del Comune, che si colloca tra i più rapidi in Italia nel completamento dei concorsi, spesso conclusi in meno di 180 giorni. I nuovi inserimenti riguarderanno figure chiave per l’Urbanistica, la Ragioneria e il Corpo dei Vigili Urbani. Tuttavia, la bozza di bilancio per il 2025 non offre grandi margini di spesa, con previsioni inferiori al milione di euro. Entro la fine dell’anno, 21 vigili urbani con contratto a tempo determinato vedranno la scadenza del loro incarico, ma si prevede una proroga di 12 mesi per garantire la continuità del servizio. Se il bilancio sarà approvato in tempi utili, i contratti dei nuovi assunti potrebbero essere firmati già prima di Natale, mentre il bando per altri 100 vigili è previsto entro la fine dell’anno.

Nonostante l’impegno, il futuro riserva sfide significative: nei prossimi tre anni, 470 dipendenti comunali andranno in pensione. “Le assunzioni attuali sono solo un piccolo passo”, ha concluso Ferraro, sottolineando le difficoltà di mantenere un organico stabile.