Welfare e carriere, Crédit Agricole premiata ancora: è Top Employer da 18 anni

Il Gruppo bancario conferma la leadership nel welfare e nella formazione: 300.000 ore di corsi e focus su inclusione e digitale.

PARMA, 21 gennaio 2026 – Un primato che dura da quasi due decenni. Crédit Agricole Italia ottiene per il 18° anno consecutivo la certificazione Top Employers, confermandosi tra le aziende leader nella gestione delle Risorse Umane. Il riconoscimento attesta il raggiungimento dei più elevati standard qualitativi in ambito HR, posizionando l’istituto tra le pochissime realtà sempre certificate da quando il Top Employers Institute opera in Italia[cite: 16, 18].

La banca si è distinta in particolare in sei ambiti strategici: Strategia, Organizzazione, Ingaggio, Sviluppo, Attrattività e Valori[cite: 19]. “Questo prestigioso riconoscimento riflette l’impegno costante del Gruppo nel garantire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti”, si legge nella nota del gruppo, che sottolinea l’importanza delle best practice focalizzate sul benessere e sulla crescita professionale[cite: 17].

Formazione e “Progetto Persone”

A sostenere il riconoscimento ci sono numeri concreti. Nei primi nove mesi del 2025, Crédit Agricole Italia ha erogato circa 300.000 ore di formazione, con un focus specifico su tecnologia, innovazione e tematiche ESG. Parallelamente, attraverso il “Progetto Persone”, il Gruppo ha proseguito l’inserimento di nuovi profili, sia giovani che esperti, per potenziare la trasformazione digitale e i canali commerciali specialistici.

Inclusione e Parità di Genere

La certificazione Top Employers si affianca al rinnovo, ottenuto anche nel 2025, della Certificazione per la Parità di Genere. Un traguardo che premia le politiche inclusive dell’azienda, dagli investimenti nel work-life balance al sostegno alle carriere femminili, fino agli interventi mirati alla riduzione del gender pay gap.

Con 16.100 collaboratori e circa 1.600 punti vendita, il Gruppo conferma l’Italia come suo secondo mercato domestico, puntando sulla valorizzazione del capitale umano come leva di crescita.