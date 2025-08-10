Vizzini, viola il divieto di avvicinamento e suona insistentemente al citofono dell’ex: arrestato 72enne

I Carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 72 anni residente a Francofonte, accusato – salvo verifica in sede processuale – di aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie.

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi nel centro abitato di Vizzini. La donna, protetta da una misura cautelare che impone all’ex coniuge di mantenere una distanza minima di 500 metri, ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 segnalando la presenza dell’uomo sotto casa, intento a suonare insistentemente il citofono.

La richiesta è stata immediatamente inoltrata dalla Centrale Operativa di Palagonia alla pattuglia di servizio, che si è recata con urgenza sul posto. Durante l’intervento, il dispositivo anti-stalking in dotazione alla vittima continuava a segnalare l’allarme, mentre la donna, chiusa in casa, veniva rassicurata telefonicamente dell’imminente arrivo dei militari.

Giunti davanti all’abitazione, i Carabinieri hanno trovato il 72enne ancora intento a premere ripetutamente il campanello. L’uomo è stato immediatamente bloccato e messo in sicurezza, interrompendo così ogni ulteriore condotta molesta.

Successivi accertamenti hanno confermato che il soggetto era già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e, per precedenti violazioni, anche all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Francofonte.

Accompagnato in caserma, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.