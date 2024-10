Tragico incidente sulla A18: muore un giovane, feriti i genitori

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6:20, sull’autostrada A18 Messina-Catania, poco prima dello svincolo di Fiumefreddo, in direzione Messina. Un autocarro e un furgone si sono scontrati, con conseguenze devastanti per gli occupanti dell’autocarro, una famiglia intera.

Il figlio, giovane passeggero dell’autocarro, è morto sul colpo a causa dell’impatto. Il padre, gravemente ferito, è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina, mentre la madre è stata trasferita d’urgenza a un ospedale di Messina. Anche il conducente del furgone ha riportato ferite ed è stato portato all’ospedale di Taormina per le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione del traffico, rimasto bloccato per diverse ore. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.