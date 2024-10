Tragico Incidente Stradale a Catania: Morto un 19enne

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Mario Giannino, un ragazzo di soli 19 anni, rimasto coinvolto in uno scontro avvenuto il 24 ottobre in via Plebiscito. Il giovane viaggiava come passeggero su uno scooter, che ha colliso con un’auto.

Nonostante indossasse il casco al momento dell’incidente, Mario ha riportato gravi ferite. Dopo un primo ricovero all’ospedale San Marco, è stato trasferito al Policlinico, dove purtroppo è deceduto a causa delle complicazioni derivanti dall’incidente.

La Procura di Catania ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato all’incidente. Il pubblico ministero di turno ha aperto un procedimento penale contro ignoti e ha disposto il sequestro della salma per ulteriori indagini.