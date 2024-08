Tlc: Cellnex Italia, arriva il 5G anche in metro

Garantire una copertura del segnale cellulare stabile e performante nella rete di trasporti pubblici è uno dei fattori chiave per trasformare una città, e la sua rete di trasporti, in una città intelligente. Da oggi, grazie ad un accordo tra Cellnex Italia e FCE, società che gestisce la circumetnea e la metropolitana di Catania, gli utenti di iliad, Vodafone e WINDTRE potranno disporre di una connessione mobile dedicata 4G e 5G-Ready, sulle prime 12 stazioni della linea ferroviaria sotterranea della Città di Catania da Stesicoro a Nesima, comprese le due stazioni di Fontana e Monte Po inaugurate il 22 luglio scorso.

L´infrastruttura DAS per la copertura dedicata multi-operatore copre un tratto complessivo di 8,7km che ricalca, a scartamento ordinario – parte in sotterraneo a doppio binario e parte in superficie a semplice binario – l’originario percorso cittadino di superficie della Ferrovia Circumetnea (FCE), la stessa società da cui la metropolitana è attualmente gestita.

I lavori proseguiranno anche nei prossimi mesi per la realizzazione della tratta Stesicoro-Librino-Aeroporto (lunga 6.9 km) che consentirà la prosecuzione della linea metropolitana all’interno del centro urbano di Catania e, successivamente, lungo la periferia sud ovest della città fino all’aeroporto, servendo i quartieri Villaggio S. Agata e Librino.