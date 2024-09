Si presenta in caserma con scooter senza assicurazione e armi nascoste: denunciato 46enne catanese

Un 46enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato in caserma a bordo di uno scooter privo di copertura assicurativa e con due armi bianche nascoste sotto il sellino. L’uomo, arrivato alla Stazione dei Carabinieri di Piazza Dante per sporgere una denuncia, è stato immediatamente fermato e denunciato.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il motociclista è giunto nei pressi della storica caserma dell’Arma nel centro storico di Catania. I Carabinieri, osservando le telecamere di videosorveglianza, hanno notato che l’uomo tentava di nascondere la targa del suo ciclomotore Piaggio, muovendolo più volte verso il muro per evitare che fosse visibile.

Insospettiti dal comportamento, i militari hanno annotato la targa del mezzo e verificato tramite il portale della motorizzazione che lo scooter era privo di copertura assicurativa. Quando l’uomo è entrato in caserma, i Carabinieri gli hanno contestato la violazione del codice della strada e richiesto le chiavi del veicolo per portarlo nel parcheggio interno, poiché l’assicurazione è obbligatoria anche per i mezzi parcheggiati su strada.

A quel punto, il 46enne ha reagito in modo aggressivo, alzando la voce e rifiutandosi di consegnare le chiavi. Ha tentato di uscire bruscamente, sbattendo i pugni contro il portone, attirando l’attenzione degli altri militari presenti. È stato rapidamente bloccato e messo in sicurezza.

Il motivo del suo comportamento si è rivelato chiaro quando i Carabinieri, dopo aver recuperato lo scooter, hanno scoperto nel vano sottosella un’ascia lunga 40 cm e un coltello con una lama di 25 cm. Oltre alla multa e al sequestro del ciclomotore per la violazione del codice della strada, l’uomo è stato denunciato penalmente per porto abusivo di armi.