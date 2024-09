Misterbianco: evade dai domiciliari e aggredisce i Carabinieri, arrestato 21enne

Durante la notte, un 21enne di Misterbianco è stato arrestato dai Carabinieri della Tenenza locale per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Le pattuglie dell’Arma, nel corso delle consuete attività di controllo per verificare il rispetto delle misure restrittive alternative al carcere, hanno ricevuto un segnale di allarme dal braccialetto elettronico indossato dal giovane, che indicava il suo arbitrario allontanamento dall’abitazione in cui era detenuto ai domiciliari.

L’allarme è scattato intorno alle 02:00 di notte, consentendo ai Carabinieri di intervenire rapidamente presso l’abitazione del fuggitivo, situata in via Paolo Borsellino. Grazie alla collaborazione tra la centrale operativa e la pattuglia sul posto, e all’uso del localizzatore GPS installato sul braccialetto elettronico, i militari sono riusciti a localizzarlo sul terrazzo di un’abitazione vicina.

Tentando di sfuggire sui tetti, il 21enne è stato rapidamente raggiunto dai Carabinieri. Resosi conto di essere ormai braccato, il giovane ha reagito con violenza, insultando i militari, minacciandoli di morte e tentando di spintonarli. Tuttavia, è stato subito immobilizzato e portato in caserma, dove oltre all’evasione, gli è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.