Separazione delle carriere dei magistrati: Anastasio Carrà (Lega) esprime soddisfazione sui social

“Oggi in Parlamento abbiamo scritto una pagina importante per garantire una giustizia più equa, imparziale e trasparente.” Così Anastasio Carrà, deputato della Lega, ha commentato sui suoi profili social l’approvazione della legge che separa le carriere tra magistrati giudicanti e requirenti.

Nel post, Carrà ha evidenziato come questa riforma rappresenti “un passo fondamentale per tutelare il diritto di ogni cittadino a un processo giusto, senza conflitti d’interessi o sovrapposizioni di ruoli.”

Il deputato siciliano ha espresso piena soddisfazione per il risultato ottenuto, definendolo una vittoria per chi crede in uno Stato di diritto moderno e vicino ai cittadini. “Continueremo a lavorare per una giustizia più efficiente e al servizio del popolo italiano,” ha concluso.

La riforma, approvata oggi in Parlamento, è considerata un traguardo storico per il sistema giudiziario italiano, in quanto mira a rafforzare i principi di imparzialità e trasparenza, migliorando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.