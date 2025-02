San Giovanni la Punta: cade dallo scooter, ma era rubato. Denunciato

Una serata ordinaria si è trasformata in un episodio degno di nota a San Giovanni la Punta, dove i Carabinieri della Radiomobile di Gravina di Catania, impegnati nel garantire la sicurezza stradale, sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini.

Erano circa le 21:00 quando, su indicazione della Centrale Operativa, una pattuglia è giunta in via Fisichelli per verificare un incidente autonomo che aveva coinvolto un motociclista. Il conducente, un 28enne di origini straniere residente a Catania, era caduto dallo scooter. Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per prestare soccorso al giovane, i Carabinieri hanno avviato i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente e accertare che non vi fossero responsabilità di terzi.

L’attenzione si è poi concentrata sul ciclomotore: i controlli incrociati nella Banca Dati delle Forze dell’Ordine hanno rivelato che lo scooter risultava rubato a Catania lo scorso settembre.

Alla richiesta di spiegazioni, il giovane non ha saputo giustificare il possesso del mezzo, spingendo i militari a sequestrarlo immediatamente per restituirlo al legittimo proprietario. Per il 28enne è scattata una denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di “ricettazione”, sulla base degli indizi raccolti e da verificare in sede giurisdizionale.

Come previsto dalla legge, rimane ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.