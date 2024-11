Ritrovato senza vita un uomo nella cabina di un peschereccio al Porto di Catania

Nel pomeriggio di ieri, al Porto di Catania, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo all’interno della cabina di un peschereccio di piccole dimensioni, ormeggiato in loco. Sul posto sono intervenuti i membri della Guardia Costiera, già presenti in zona, insieme agli agenti della Polizia Scientifica di Catania e a un medico legale per condurre gli accertamenti necessari. Sebbene la causa esatta del decesso non sia ancora stata determinata, le prime ipotesi suggeriscono che possa trattarsi di una morte naturale. Non sono stati resi noti né l’età né l’identità dell’uomo.

