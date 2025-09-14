Ritrovato ombrellone rubato grazie al gps: denunciato un giovane titolare di chiosco

La Polizia di Stato ha denunciato per ricettazione un catanese di 19 anni, titolare di un chiosco-bar nei pressi di piazza Stesicoro, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato, valida fino a un’eventuale condanna definitiva. La vicenda prende le mosse da una serie di furti di ombrelloni subiti in passato dalla titolare di un’enoteca in via Etnea, che aveva deciso di installare dispositivi gps all’interno degli arredi esterni per scoraggiare i ladri e poter rintracciare facilmente gli oggetti sottratti.

Quando si è verificato l’ennesimo episodio, la donna ha subito individuato la posizione dell’ombrellone rubato e ha chiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura si sono recati prima dalla denunciante e poi, seguendo il segnale gps, hanno raggiunto un chiosco-bar in piazza Stesicoro, dove hanno rinvenuto l’ombrellone oggetto del furto.

Il giovane titolare non ha saputo fornire spiegazioni sulla presenza dell’oggetto all’interno del suo locale ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione. L’ombrellone è stato restituito alla legittima proprietaria. Sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità dell’autore materiale del furto.