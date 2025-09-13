Schifani: “Con i termovalorizzatori svolta storica per la Sicilia”

«Segniamo un altro passo decisivo per il futuro della Sicilia – annuncia il presidente della Regione, Renato Schifani –. Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i due termovalorizzatori che sorgeranno a Palermo, nell’area di Bellolampo, e a Catania, nella zona industriale. Il 22 settembre firmeremo il contratto di appalto a Palazzo d’Orléans ed entro cinque mesi il progetto sarà pronto. Poi seguiranno le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione degli impianti. Alla fine del 2026 potranno iniziare i lavori, con conclusione prevista per il 2028».

Secondo il governatore, si tratta di opere «strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa, che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nell’Isola». Schifani sottolinea anche i benefici economici: «Grazie a questi impianti risparmieremo oltre 100 milioni di euro l’anno, non dovendo più spedire la spazzatura all’estero, e potremo finalmente garantire un sistema di gestione efficiente e rispettoso dell’ambiente».

Infine, un richiamo alla determinazione della Regione: «Siamo davanti a una svolta storica, a un obiettivo che per anni è sembrato irraggiungibile. La Sicilia cambia davvero passo. Insieme andiamo avanti e non ci fermeremo, anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra».