Raddusa: approvata la mozione di sfiducia al Sindaco Cosentino

A Raddusa, il Consiglio comunale ha approvato una mozione di sfiducia contro il sindaco Emilio Cosentino, accusato di “gravi inadempienze politiche, amministrative e contabili” da parte della maggioranza consiliare, composta dai consiglieri di “Forza Raddusa”. La mozione è stata approvata con 9 voti favorevoli su 12 durante una seduta straordinaria.

Il sindaco Cosentino, eletto con la lista “Noi per Raddusa”, aveva annunciato una “diretta dettagliata” sui social per difendersi dalle accuse, ma non è riuscito a evitare la sfiducia. Ora, la Regione dovrà nominare un commissario per guidare il Comune, mentre le funzioni di primo cittadino saranno temporaneamente affidate all’assessore più anziano, Renzo Dragone.