Presentazione del libro “Il Miliante Ignoto” a Motta Sant’Anastasia

Venerdì 11 ottobre 2024, alle ore 18:00, il suggestivo Castello Normanno di Motta Sant’Anastasia ospiterà la presentazione del libro “Il Militante Ignoto: Storie, radici e valori di una passione politica autentica”, scritto dall’On. Domenico Furgiuele. L’evento rappresenta un’importante occasione per esplorare le profonde radici di una passione politica che nasce dal cuore della società e si nutre di dedizione verso il bene comune.

“Il militante ignoto” è colui che si batte per gli altri, che sogna un mondo diverso, che incarna un’alternativa vitale al dilagare dell’egoismo. Crede fermamente nelle proprie idee, si dona disinteressatamente, pratica le virtù e vive intensamente la propria Comunità. Un militante che, con coraggio innato, si schiera, si rialza e osa. Ama, pensa e lotta, vivendo ogni giorno come fosse l’ultimo. Questo libro racconta la storia coinvolgente di un militante che, dalle periferie abbandonate del Mezzogiorno, ha saputo raggiungere le vette della politica nazionale, senza mai dimenticare le proprie origini e la sua missione.

Le pagine di “Il Militante Ignoto” non sono solo uno spaccato di vita, ma anche un vero e proprio “manuale” per chi desidera orientare il proprio cammino secondo valori profondi e perenni: il senso del sacro, la centralità della famiglia, l’appartenenza alla propria comunità e la giustizia sociale. Tutto questo in contrapposizione ai dogmi del “pensiero unico” e alla sfiducia diffusa. Una lettura che esalta la politica come atto d’amore, trasformando idee in azioni concrete.

A commentare l’opera e a dialogare con l’autore ci saranno:

On. Francesco Ciancitto (Camera dei Deputati)

On. Valeria Sudano (Camera dei Deputati)

On. Anastasio Carrà (Camera dei Deputati)

On. Giuseppe Zitelli (Deputato A.R.S.)

La moderazione dell’incontro sarà curata dall’Avv. Carmela Lucia Zappalà, Assessore alla Cultura del Comune di Motta Sant’Anastasia.

Con l’intervento del Sindaco, Dott. Antonio Bellia, questo evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sui valori politici e umani che guidano la società, in un percorso che vuole riscoprire la politica come servizio alla comunità. Un invito a riflettere sull’importanza del militante ignoto, figura silenziosa ma fondamentale, che incarna il vero spirito della politica vissuta come missione e servizio agli altri.

Un appuntamento da non perdere per tutti coloro che credono ancora in una politica fatta di valori e di dedizione.