Fabrizio Corona a processo per diffamazione aggravata

Un nuovo processo attende Fabrizio Corona, questa volta insieme a Luca Arnau, direttore della testata online “Dillingernews”. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, una notizia falsa riguardante una presunta relazione tra la premier Giorgia Meloni e l’onorevole siciliano Manlio Messina. Entrambi gli esponenti di Fratelli d’Italia hanno deciso di costituirsi parte civile.

Nel decreto di citazione a giudizio, si fa riferimento a una “fake news” che alludeva a un legame affettivo tra Meloni e Messina, descrivendo quest’ultimo come “bello, bravo e in ascesa” e insinuando che fosse lui ad aver “riportato l’amore nel cuore spezzato della premier”. Il testo era accompagnato da cinque foto “artatamente modificate”, destinate a sostenere la veridicità della notizia, come indicato nel provvedimento.

Secondo l’accusa della procura, Fabrizio Corona, nel ruolo di caporedattore di fatto, si sarebbe occupato di procurare la notizia, nonostante le verifiche ne avessero dimostrato l’infondatezza. Corona avrebbe poi insistito per la rapida redazione dell’articolo, approvando il testo e le foto alterate prima di ordinarne la pubblicazione. Luca Arnau, invece, avrebbe materialmente redatto e pubblicato l’articolo.

La prima udienza del processo è fissata per il 21 gennaio 2025 presso il tribunale monocratico di Milano. Tra i testimoni indicati dalla procura, spiccano proprio le due parti lese, Giorgia Meloni e Manlio Messina.

Nel frattempo, Fabrizio Corona ha commentato la vicenda via Instagram, rivolgendosi direttamente alla premier. Ha espresso stima nei suoi confronti, ma ha anche dichiarato che, come in passato, difenderà la sua posizione in tribunale. “Sono certo che non è tua intenzione andare contro di me”, ha scritto Corona, concludendo il suo messaggio augurandosi che ci sia spazio per un gesto di distensione e suggerendo a Meloni di concentrarsi su “cose più rilevanti”.