Ponte sullo Stretto, boom di candidature in 24 ore

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 27 Ottobre 2025 - 09:18
ponte sullo stretto (strettodimessina) - cataniaoggi

ponte sullo stretto (strettodimessina) - cataniaoggi

Pioggia di candidature per lavorare al Ponte sullo Stretto di Messina: in sole 24 ore quasi quattromila richieste e oltre 50 mila accessi al portale informativo. Il cantiere più atteso d’Italia si prepara a diventare anche un grande laboratorio di formazione e occupazione per il Mezzogiorno.

Secondo i dati diffusi da Webuild, sono state presentate 3.850 candidature nelle prime 24 ore dall’apertura della piattaforma online e oltre 50.000 accessi per informazioni. L’avvio della selezione, annunciato il 24 ottobre, segna un passo concreto verso la realizzazione di un’opera che promette di cambiare il volto del Sud e del Paese.

In attesa della decisione definitiva della Corte dei Conti – chiamata a esprimersi sui dubbi procedurali e finanziari – l’attenzione si sposta sulle risorse umane: formazione, specializzazione e inserimento professionale sono i pilastri del progetto. L’obiettivo è costruire una squadra di tecnici, operai e professionisti qualificati, pronti a contribuire alla sfida ingegneristica più ambiziosa d’Italia.

Il programma “Cantiere Lavoro Italia”

La ricerca di personale rientra nel programma “Cantiere Lavoro Italia”, avviato da Webuild nel 2023 per formare nuovi lavoratori nei grandi cantieri infrastrutturali. Ad oggi, sono già stati formati circa 1.700 tra operai e impiegati, con percorsi di riqualificazione e inserimento mirati.

Nel Sud, la rete formativa include scuole di cantiere in Calabria, Campania e Puglia, fino al Centro di Addestramento Avanzato di Belpasso (Catania), inaugurato nel novembre 2023 in collaborazione con la Regione Siciliana. Dotato di simulatori TBM e macchinari di ultima generazione, il centro è oggi un punto di riferimento per la formazione sullo scavo meccanizzato.

Formazione e opportunità nel Mezzogiorno

In base ai protocolli siglati con Sicilia, Calabria e Campania, Webuild promuove collaborazioni con scuole e università, recruiting day e percorsi di orientamento. Un modello di crescita che punta a formare nuove competenze e creare lavoro stabile, soprattutto tra i giovani del Mezzogiorno.

Sudano: “La risposta dei giovani alla politica dei no”

«Mentre certe sigle sindacali chiamano allo sciopero – dichiara la deputata siciliana della Lega Valeria Sudano – migliaia di giovani italiani chiedono solo di poter lavorare. Quasi quattromila candidature sono la prova che c’è una generazione pronta a dire sì al futuro e alle opportunità. Il Ponte è la sfida di chi vuole costruire, non bloccare».

Carrà: “La narrativa del no è finita”

Sulla stessa linea il deputato leghista Anastasio Carrà: «I giovani che si candidano a lavorare al Ponte dimostrano che la stagione del “no a tutto” è finita. Dove c’è impresa e sviluppo, c’è lavoro vero. Questa è l’Italia migliore, quella che unisce Nord e Sud con il coraggio di costruire il proprio futuro».

Parole chiave: Ponte sullo Stretto, Webuild, Eurolink, Valeria Sudano, Anastasio Carrà, Cantiere Lavoro Italia, formazione, occupazione, Mezzogiorno, Belpasso, Regione Siciliana, Corte dei Conti

Mascalucia, nasce il Centro agroalimentare dell’Etna

Redazione 27 Ottobre 2025 - 07:49

Catania travolgente: quarto successo di fila al Massimino

Redazione 27 Ottobre 2025 - 06:46

Oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Redazione 27 Ottobre 2025 - 01:18

Controlli interforze nel centro di Catania, raffica di sanzioni

Redazione 26 Ottobre 2025 - 15:44

Minacce e violenze all’ex compagna, arrestato un 45enne a Catania

Redazione 26 Ottobre 2025 - 13:12

Guardia Mangano, sequestrati oltre 8 chili di marijuana

Redazione 26 Ottobre 2025 - 12:53

Ultimissime

ponte sullo stretto (strettodimessina) - cataniaoggi

Ponte sullo Stretto, boom di candidature in 24 ore

Redazione 27 Ottobre 2025 - 09:18

Mascalucia, nasce il Centro agroalimentare dell’Etna

Redazione 27 Ottobre 2025 - 07:49
Matteo Salvini - (cataniaoggi.it-social)

Manovra, scontro nella maggioranza: la Lega sfida le banche

Redazione 27 Ottobre 2025 - 07:08

Catania travolgente: quarto successo di fila al Massimino

Redazione 27 Ottobre 2025 - 06:46

Oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

Redazione 27 Ottobre 2025 - 01:18